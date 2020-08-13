Гиггз о Роналду: «Побьет мировой рекорд по голам за сборную и может играть до 40 лет»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз оценил шансы форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду стать мировым рекордсменом по голам за сборную.

«Думаю, Криштиану побьет этот рекорд.

Я играл за топ-клуб [«Манчестер Юнайтед»] до 40 лет и допускаю, что Роналду тоже будет играть до 40. Для этого ему нужно быть в подходящем клубе.

Он следит за собой, правильно питается, правильно отдыхает и живет ради футбола. Он лучший профессионал, с кем я когда-либо играл», – сказал Гиггз.

Сантуш похвалил Роналду и вспомнил французского офицера XVI века. Ну и какая связь?