Гиггз о Роналду: «Побьет мировой рекорд по голам за сборную и может играть до 40 лет»

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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз оценил шансы форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду стать мировым рекордсменом по голам за сборную.

«Думаю, Криштиану побьет этот рекорд.

Я играл за топ-клуб [«Манчестер Юнайтед»] до 40 лет и допускаю, что Роналду тоже будет играть до 40. Для этого ему нужно быть в подходящем клубе.

Он следит за собой, правильно питается, правильно отдыхает и живет ради футбола. Он лучший профессионал, с кем я когда-либо играл», – сказал Гиггз.

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