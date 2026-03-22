Кэрролл выиграл дебютный матч в качестве и.о. тренера «Дагенхэма» из 6-й лиги. Экс-форвард владеет клубом вместе с катарцами

Энди Кэрролл выиграл дебютный матч в качестве и.о. тренера «Дагенхэма» из 6-й лиги Англии.
В субботу «Дагенхэм», которым владеет консорциум частных инвесторов из Катара, победил «Торки Юнайтед» (1:0).
Прошлым летом Кэрролл также стал инвестором «Дагенхэма», подписав с клубом 3-летний контракт.
До декабря 37-летний англичанин выступал за «Дагенхэм» как форвард (7 голов в 13 матчах), а на этой неделе стал исполняющим обязанности тренера команды.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
3 комментария
Сколько же у них лиг...
С детства за Торки Юнайтед и против всяких газовых мешков.
