  • Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»

В Первой лиге проходят матчи 25-го тура.

20 марта «Ротор» обыграл «Факел» в матче 25-го тура PAR Первой лиги (1:0).

21 марта «КАМАЗ» выиграл у «Черноморца» (3:1).

22 марта «Урал» уступил «Енисею» (2:4). 23 марта «Челябинск» проведет игру с «Торпедо».

Первая лига

25-й тур

Лига PARI (Первая лига). 25 тур
22 марта 05:00,
СКА Хабаровск
Завершен
1 - 3
Арсенал Тула
Матч окончен
90’
+2’
Максимов   Кармаев
77’
Горбунов   Плотников
Алкалде   Гаглоев
76’
Глотов   Вшивков
76’
74’
Азявин   Обрывков
74’
Цараев   Алинви
Янов   Путилов
69’
Алиев   Мастерной
68’
65’
  Азявин
Алкалде
53’
2тайм
Носков   Алейников
45’
Перерыв
34’
  Пенчиков
31’
Азявин
27’
  Брнович
  Алкалде
23’
СКА Хабаровск
Имамов, Гурбан, Шавлохов, Гребенкин, Носков, Янов, Алиев, Тур, Кожемякин, Алкалде, Глотов
Запасные: Бойко, Ильев, Анисимов, Путилов, Вшивков, Мухин, Алейников, Брагин, Гаглоев, Кузнецов, Мастерной
1тайм
Арсенал Тула:
Цулая, Пуцко, Ботака-Иобома, Пенчиков, Попов, Брнович, Цараев, Горбунов, Раздорских, Азявин, Максимов
Запасные: Олейник, Плотников, Соколов, Шрамко, Обрывков, Холин, Кармаев, Алинви
Лига PARI (Первая лига). 25 тур
22 марта 10:00,
Сокол
Завершен
0 - 3
Нефтехимик
Матч окончен
87’
  Никитин
78’
Кокоев   Кантария
Лазарев   Чуриков
78’
Гурциев   Киреенко
78’
Сасин   Шпитальный
62’
Лазарев
55’
Кутовой   Поярков
46’
2тайм
Перерыв
23’
  Машуков
5’
  Машуков
Сокол
Крайков, Мухин, Печенкин, Ковачевич, Быков, Пасевич, Лазарев, Сасин, Кутовой, Голиянин, Гурциев
Запасные: Левашов, Глойдман, Рахматулин, Бутаев, Поярков, Киреенко, Костин, Чуриков, Синяк, Шпитальный, Егорушкин
1тайм
Нефтехимик:
Голубев, Валиахметов, Кахидзе, Толстопятов, Шадринцев, Родин, Кокоев, Бобер, Шильцов, Машуков, Никитин
Запасные: Титов, Платонов, Ширяев, Кучугура, Кантария, Присяжненко, Мусалов, Гвенетадзе, Моисеев
Лига PARI (Первая лига). 25 тур
22 марта 11:00,
Урал
Завершен
2 - 4
Енисей
Матч окончен
90’
+5’
  Надольский
Бегич
90’
+2’
88’
Иванов
Ишков   Марков
86’
Железнов   Мосин
86’
84’
  Хашкулов
81’
  Иванов
78’
Погосов   Канаплин
78’
Батырев   Чуканов
Секулич   Морозов
74’
67’
Погосов
Иванисеня   Бондарев
62’
Акбашев   Богомольский
62’
60’
Кенфак   Надольский
  Харин
54’
49’
Масловский
46’
Окладников   Хашкулов
2тайм
45’
Шершов   Тихонов
Перерыв
43’
  Иванов
26’
Батырев
24’
Гюрджан   Цесь
20’
Гюрджан
  Бегич
15’
Железнов
7’
Урал
Кузнецов, Иванисеня, Бардачев, Бегич, Малькевич, Железнов, Сунгатулин, Харин, Ишков, Секулич, Акбашев
Запасные: Бондарев, Морозов, Богомольский, Марков, Селихов, Карапузов, Опарин, Арабачян, Мосин, Филипенко
1тайм
Енисей:
Шамов, Гюрджан, Шершов, Иллой-Айет, Масловский, Иванов, Батырев, Мазурин, Погосов, Окладников, Кенфак
Запасные: Цесь, Чуканов, Зазвонкин, Огиенко, Тихонов, Хашкулов, Канаплин, Надольский, Антипин
Лига PARI (Первая лига). 25 тур
22 марта 13:00,
Спартак Кострома
Завершен
1 - 1
Шинник
Матч окончен
Пантелич   Мещеряков
90’
Хубаев
88’
Гогич   Бугриев
86’
Тлехугов   Чупаев
85’
Чурсин   Енин
82’
80’
Карпов
69’
Мирошниченко   Голубев
69’
Гонгапшев   Порохов
60’
Галоян
48’
Косогоров   Маляров
2тайм
Перерыв
  Калмыков
42’
39’
Котин   Бозов
24’
Ланин
22’
Митров
16’
  Галоян
Спартак Кострома
Саппа, Лях, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Пантелич, Хубаев, Чурсин, Тлехугов, Гогич, Калмыков
Запасные: Уридия, Гайдаш, Боков, Киселев, Назаренко, Мещеряков, Чиканчи, Чупаев, Бугриев, Макаренко, Енин, Супранович
1тайм
Шинник:
Митров, Корнюшин, Карпов, Котин, Косогоров, Мирошниченко, Ланин, Галоян, Самойлов, Гонгапшев, Стефанович
Запасные: Никитин, Маляров, Порохов, Миронов, Вамбольт, Бозов, Шипунов, Лысцов, Голубев
Лига PARI (Первая лига). 25 тур
23 марта 14:30,
Челябинск
Не начался
Торпедо
23 марта 16:00,
Родина
Не начался
Чайка
20 марта 16:30,
Ротор
Завершен
1 - 0
Факел
Матч окончен
Чагров
83’
83’
Журавлев
80’
Якимов   Уридия
80’
Пуси   Турищев
Покидышев
79’
Симонян   Кайнов
76’
Арбузов   Родионов
73’
Сафронов   Данилкин
73’
Эльдарушев   Алиев
73’
Храмцов
57’
45’
Габараев   Магомедов
2тайм
45’
Нетфуллин   Альшин
Перерыв
45’
Тодорович
41’
Багамаев   Симонов
27’
Габараев
  Эльдарушев
22’
Ротор
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Макаров, Трошечкин, Арбузов, Симонян, Эльдарушев, Сафронов
Запасные: Храмцов, Родионов, Алиев, Кайнов, Данилкин
1тайм
Факел:
Обухов, Габараев, Гапонов, Журавлев, Тодорович, Якимов, Нетфуллин, Гиоргобиани, Багамаев, Гнапи, Пуси
Запасные: Уридия, Турищев, Альшин, Магомедов, Симонов
21 марта 12:00,
Уфа
Завершен
2 - 1
Волга Ульяновск
Матч окончен
90’
Умников
Кутин
86’
85’
  Мурза
Юсупов   Барановский
78’
Ортис   Минатулаев
78’
Исаев   Мрзляк
73’
Липовой   Ахатов
73’
70’
Багателия   Мурза
70’
Саплинов   Касьянов
Якуев   Агеян
62’
Камилов
56’
55’
Красильниченко   Умников
46’
Красильниченко
2тайм
45’
Яковлев   Каменщиков
45’
Гершун   Воронин
Перерыв
Якуев
35’
32’
Фольмер
  Камилов
31’
26’
Саплинов
  Кутин
19’
Юсупов
7’
Уфа
Беленов, Перченок, Кутин, Агапов, Хабалов, Исаев, Юсупов, Липовой, Камилов, Ортис, Якуев
Запасные: Шляков, Агеян, Троянов, Барановский, Минатулаев, Ломаев, Озманов, Хомуха, Ахатов, Мрзляк, Иванов, Майоров
1тайм
Волга Ульяновск:
Бабурин, Рахманов, Тихий, Хабибуллин, Красильниченко, Саплинов, Костин, Гершун, Фольмер, Яковлев, Багателия
Запасные: Довгаль, Еремеев, Пшенников, Руденко, Мурза, Новиков, Ибрагимов, Рахманов, Воронин, Каменщиков, Касьянов, Умников
21 марта 14:00,
КАМАЗ
Завершен
3 - 1
Черноморец
Матч окончен
90’
+1’
Хубулов
  Солодухин
87’
Султонов   Абдуллаев
81’
Караев   Рощин
81’
77’
Морозов   Сутугин
Защепкин   Дерюгин
71’
Шамкин   Солодухин
71’
71’
Николаев   Антонов
61’
Жилкин
Семенов   Ревазов
58’
Защепкин
52’
52’
Жигулев
2тайм
45’
Чистяков   Жилкин
45’
Халилов   Кухарчук
45’
Суслов   Тоневицкий
Перерыв
  Аюкин
30’
  Султонов
15’
15’
Суслов
3’
  Николаев
КАМАЗ
Замерец, Суханов, Маругин, Бурко, Аюкин, Лайкин, Защепкин, Султонов, Шамкин, Караев, Семенов
Запасные: Ревазов, Рощин, Солодухин, Абдуллаев, Дерюгин
1тайм
Черноморец:
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Суслов, Николаев, Морозов, Коновалов, Чистяков, Халилов, Жигулев, Хубулов
Запасные: Сутугин, Жилкин, Кухарчук, Тоневицкий, Антонов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Это Парфенов такое с Ротором сделал?😱
Ответ Karamazoff
Это Парфенов такое с Ротором сделал?😱
Просто он тренер видимо

В отличии от лешего который играет от обороны
Ответ Karamazoff
Это Парфенов такое с Ротором сделал?😱
Ротор вообще в поряде, нечего удивляться. Даже Урал чуть не выиграли.
Факел расслабился, хотя непонятно что должно произойти, что бы упустили 1 место. Ротор, может до стыков дойдет, удачи. Ю. Ковтун прям в форме, сравнительно своих пузатеньких, не бритых одногодков, в модных кроссовках в студии )
Ответ Регион-36
Факел расслабился, хотя непонятно что должно произойти, что бы упустили 1 место. Ротор, может до стыков дойдет, удачи. Ю. Ковтун прям в форме, сравнительно своих пузатеньких, не бритых одногодков, в модных кроссовках в студии )
Да факел сдулся, не хватило видать сил. Не распеделили по дистанции, по всему турниру. Ну если и так дальше пойдет, то стыки для них покажутся радостью.
Ответ U*R*A*L
Да факел сдулся, не хватило видать сил. Не распеделили по дистанции, по всему турниру. Ну если и так дальше пойдет, то стыки для них покажутся радостью.
Тебе, лучше за Урал переживать и на счет стыков тоже )
Ротор, играй всегда так, как в первом тайме с факелом)
Вперед, наш Ротор!

Не удивлюсь, если сейчас, когда никто не ждет, победим)
Гриня, всему есть свой придел, забирай этого физрука и на ... валите оба
Худшая игра Факела, просто разочарование! Опустили на землю ! Надеюсь пойдёт на пользу!
Ответ Евгений Матыцын
Худшая игра Факела, просто разочарование! Опустили на землю ! Надеюсь пойдёт на пользу!
да ну_)

Я помню искрометный футбол в первом туре с Костромой
Сегодня даже моменты были какие-то
Я вот сегодня решил посмотреть высшую лигу Белоруссии до матча Ротора

Насколько же там медленный футбол и насколько даже ФНЛ более сильная лига в плане зрелещности и качества игры
Лучший матч тура ЛЛМ

Особенно первый тайм получился не хуже РПЛ, в плане интенсивности точно

Какой-то тотальный провал Факел по игре, Василенко даже заменами игру не вытащил
Рекомендуем
Главные новости
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
1 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Райо», «Реал» против «Атлетико»
2 минуты назад
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
2 минуты назад
У «Зенита» 9 побед в 10 последних матчах
4 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
5 минут назадLive
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
5 минут назад
Соболев «нырнул» после легкого контакта с Фернандесем. Защитник «Динамо» показывал судье, что форвард «Зенита» симулировал
17 минут назадФото
Соболев вошел в клуб Григория Федотова
29 минут назад
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
33 минуты назад
Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
44 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
17 минут назад
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
30 минут назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
32 минуты назадLive
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
43 минуты назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
54 минуты назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
сегодня, 14:00Live
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 13:31Live
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
сегодня, 13:30Live
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
сегодня, 13:20Фото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
сегодня, 13:06Видео
Рекомендуем