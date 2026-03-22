В Первой лиге проходят матчи 25-го тура.
20 марта «Ротор» обыграл «Факел» в матче 25-го тура PAR Первой лиги (1:0).
21 марта «КАМАЗ» выиграл у «Черноморца» (3:1).
22 марта «Урал» уступил «Енисею» (2:4). 23 марта «Челябинск» проведет игру с «Торпедо».
Первая лига
25-й тур
СКА Хабаровск
Имамов, Гурбан, Шавлохов, Гребенкин, Носков, Янов, Алиев, Тур, Кожемякин, Алкалде, Глотов
Запасные: Бойко, Ильев, Анисимов, Путилов, Вшивков, Мухин, Алейников, Брагин, Гаглоев, Кузнецов, Мастерной
Арсенал Тула:
Цулая, Пуцко, Ботака-Иобома, Пенчиков, Попов, Брнович, Цараев, Горбунов, Раздорских, Азявин, Максимов
Запасные: Олейник, Плотников, Соколов, Шрамко, Обрывков, Холин, Кармаев, Алинви
Сокол
Крайков, Мухин, Печенкин, Ковачевич, Быков, Пасевич, Лазарев, Сасин, Кутовой, Голиянин, Гурциев
Запасные: Левашов, Глойдман, Рахматулин, Бутаев, Поярков, Киреенко, Костин, Чуриков, Синяк, Шпитальный, Егорушкин
Нефтехимик:
Голубев, Валиахметов, Кахидзе, Толстопятов, Шадринцев, Родин, Кокоев, Бобер, Шильцов, Машуков, Никитин
Запасные: Титов, Платонов, Ширяев, Кучугура, Кантария, Присяжненко, Мусалов, Гвенетадзе, Моисеев
Урал
Кузнецов, Иванисеня, Бардачев, Бегич, Малькевич, Железнов, Сунгатулин, Харин, Ишков, Секулич, Акбашев
Запасные: Бондарев, Морозов, Богомольский, Марков, Селихов, Карапузов, Опарин, Арабачян, Мосин, Филипенко
Енисей:
Шамов, Гюрджан, Шершов, Иллой-Айет, Масловский, Иванов, Батырев, Мазурин, Погосов, Окладников, Кенфак
Запасные: Цесь, Чуканов, Зазвонкин, Огиенко, Тихонов, Хашкулов, Канаплин, Надольский, Антипин
Спартак Кострома
Саппа, Лях, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Пантелич, Хубаев, Чурсин, Тлехугов, Гогич, Калмыков
Запасные: Уридия, Гайдаш, Боков, Киселев, Назаренко, Мещеряков, Чиканчи, Чупаев, Бугриев, Макаренко, Енин, Супранович
Шинник:
Митров, Корнюшин, Карпов, Котин, Косогоров, Мирошниченко, Ланин, Галоян, Самойлов, Гонгапшев, Стефанович
Запасные: Никитин, Маляров, Порохов, Миронов, Вамбольт, Бозов, Шипунов, Лысцов, Голубев
Ротор
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Макаров, Трошечкин, Арбузов, Симонян, Эльдарушев, Сафронов
Запасные: Храмцов, Родионов, Алиев, Кайнов, Данилкин
Факел:
Обухов, Габараев, Гапонов, Журавлев, Тодорович, Якимов, Нетфуллин, Гиоргобиани, Багамаев, Гнапи, Пуси
Запасные: Уридия, Турищев, Альшин, Магомедов, Симонов
Уфа
Беленов, Перченок, Кутин, Агапов, Хабалов, Исаев, Юсупов, Липовой, Камилов, Ортис, Якуев
Запасные: Шляков, Агеян, Троянов, Барановский, Минатулаев, Ломаев, Озманов, Хомуха, Ахатов, Мрзляк, Иванов, Майоров
Волга Ульяновск:
Бабурин, Рахманов, Тихий, Хабибуллин, Красильниченко, Саплинов, Костин, Гершун, Фольмер, Яковлев, Багателия
Запасные: Довгаль, Еремеев, Пшенников, Руденко, Мурза, Новиков, Ибрагимов, Рахманов, Воронин, Каменщиков, Касьянов, Умников
КАМАЗ
Замерец, Суханов, Маругин, Бурко, Аюкин, Лайкин, Защепкин, Султонов, Шамкин, Караев, Семенов
Запасные: Ревазов, Рощин, Солодухин, Абдуллаев, Дерюгин
Черноморец:
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Суслов, Николаев, Морозов, Коновалов, Чистяков, Халилов, Жигулев, Хубулов
Запасные: Сутугин, Жилкин, Кухарчук, Тоневицкий, Антонов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В отличии от лешего который играет от обороны
Не удивлюсь, если сейчас, когда никто не ждет, победим)
Я помню искрометный футбол в первом туре с Костромой
Сегодня даже моменты были какие-то
Насколько же там медленный футбол и насколько даже ФНЛ более сильная лига в плане зрелещности и качества игры
Особенно первый тайм получился не хуже РПЛ, в плане интенсивности точно
Какой-то тотальный провал Факел по игре, Василенко даже заменами игру не вытащил