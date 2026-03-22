  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
«Барселона» может подписать Ремиро летом. Контракт вратаря с «Сосьедадом» – до июня 2027-го

«Барселона» рассматривает подписание вратаря «Сосьедада» Алекса Ремиро по окончании сезона.

Накануне спортивный директор «блауграны» Деку встречался с агентом 30-летнего игрока сборной Испании насчет возможного трансфера, сообщает Diario Sport.

Отступные за Ремиро составляют 70 млн евро, но поскольку срок его контракта истекает в июне 2027 года, «Барса» может приобрести голкипера ближайшим летом по сходной цене – для конкуренции с Жоаном Гарсией.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
logoАлекс Ремиро
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoДеку
возможные трансферы
logoЛа Лига
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Странно, что из своей академии вратарей не подтаскивают
Там все не особо перспективные
Есть только Якобишвили, уже во взрослую сборную венгрии вызвался и один из лучших во всей сегунде по оценкам
Но смысла его держать в основе нет, так как Гарсия тоже молодой, скорее всего продадут с правом выкупа
По схеме челси решили действовать: 11 вратарей
Не очевидная трата, учитывая проблему с тем же нападающим, которую надо решать
Ну да, Флик с Деку от нечего делать прикалываются, тебе виднее))
😂👍🏽👍🏽
Значит он нужен... Но вратарь отличный. Видимо, недавний риск травмы Гарсии подтолкнул на переговоры с агентом Ремиро.
Зачем это только Ремиро, не понятно, ему всего 30 лет
А зачем это было нужно условному Нету, когда он переходил из Валенсии на скамейку в Барселону? Верно - из-за денег. Возраст такой же был, кстати.
Затем, что в топ клубе баночнику на вратарской позиции платят в 2-3 раза больше, чем середняку в основе.
Ну это логично, учитывая что Пенья даже в Эльче потерял место в основе и последние 5 матчей был в запасе. С его менталкой даже запасным его в Барсе видеть не хочется
Видать в очной встрече понравился
Да ну, причем здесь очная встреча, игроков по одному матчу не выбирают.
зачем он Барсе?
А надо ли тратиться. Летом ряд вратарей станет свободными , один два среди них найдется которых можно на лавку. Тот же Сория из Хетафе.
Ну или можно обменять на Пенью если РС согласится.
А зачем он Барсе, у нее вполне нормальная вратарская линия
Вполне нормальная - это Щесный в качестве подмены Жоану?
У Барсы помимо щесного всё ещё на контракте Тер Штеген, Пенья и Якобишвили. Учитывая возраст Гарсии и его мёд карту нет острой необходимости бежать искать вратаря. Пенья спокойно может быть вторым номером и играть в Кубке короля. Сосьедад уже несколько сезонов пропускает много, не знаю что там по метрикам самого Ремиро, но это о чем то говорит. А Деку как будто бы впечатлился последним матчем с сосьедадом, где Ремиро выдал матч жизни, что теряя пятки бежит срочно его подписать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
19 января, 19:41
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» – «Зенит». Тюкавин, Соболев, Маринкин, Джон Джон играют. Онлайн-трансляция
22 секунды назадLive
«Барселона» – «Райо Вальекано». Ямаль и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция
22 секунды назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Райо», «Реал» против «Атлетико»
1 минуту назадLive
Чемпионат России. «Динамо» против «Зенита», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
1 минуту назадLive
У «Спартака» 4 победы и 2 поражения при Карседо. В РПЛ впервые не пропустили
13 минут назад
Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко
19 минут назад
«Спартак» обыграл «Оренбург» на выезде – 2:0. Забили Ливай и Литвинов
23 минуты назад
Идар Шумахов: «Дайте «Краснодару» 11 Пальцевых, и они выиграют ЛЧ»
29 минут назад
Мяч попал в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака» после рикошета от Зобнина. Игроки «Оренбурга» требовали пенальти, Шафеев и ВАР не вмешались
31 минуту назадФото
Богосавац избежал перелома костей лица после столкновения с Ланговичем: «Игрок ничего не помнит из случившегося эпизода, у него симптомы сотрясения. Лечение займет 7-10 дней»
36 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
11 минут назад
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
22 минуты назад
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
34 минуты назад
Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»
42 минуты назад
Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»
сегодня, 11:56
Первая лига. «Урал» против «Енисея», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
сегодня, 11:54Live
Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии» по соглашению сторон
сегодня, 11:43
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
сегодня, 10:30
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
сегодня, 10:20
У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
сегодня, 09:58
Рекомендуем