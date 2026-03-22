«Барселона» может подписать Ремиро летом. Контракт вратаря с «Сосьедадом» – до июня 2027-го
«Барселона» рассматривает подписание вратаря «Сосьедада» Алекса Ремиро по окончании сезона.
Накануне спортивный директор «блауграны» Деку встречался с агентом 30-летнего игрока сборной Испании насчет возможного трансфера, сообщает Diario Sport.
Отступные за Ремиро составляют 70 млн евро, но поскольку срок его контракта истекает в июне 2027 года, «Барса» может приобрести голкипера ближайшим летом по сходной цене – для конкуренции с Жоаном Гарсией.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
Есть только Якобишвили, уже во взрослую сборную венгрии вызвался и один из лучших во всей сегунде по оценкам
Но смысла его держать в основе нет, так как Гарсия тоже молодой, скорее всего продадут с правом выкупа
Ну или можно обменять на Пенью если РС согласится.