«Барселона» может подписать Ремиро летом. Контракт вратаря с «Сосьедадом» – до июня 2027-го

«Барселона » рассматривает подписание вратаря «Сосьедада » Алекса Ремиро по окончании сезона.

Накануне спортивный директор «блауграны» Деку встречался с агентом 30-летнего игрока сборной Испании насчет возможного трансфера, сообщает Diario Sport.

Отступные за Ремиро составляют 70 млн евро, но поскольку срок его контракта истекает в июне 2027 года, «Барса» может приобрести голкипера ближайшим летом по сходной цене – для конкуренции с Жоаном Гарсией.