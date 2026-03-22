  Агент о 1-м голе Кармо за ЦСКА: «Открылась новая страница. Энрике снимет груз с плеч»
Агент о 1-м голе Кармо за ЦСКА: «Открылась новая страница. Энрике снимет груз с плеч»

Агент полузащитника Энрике Кармо отреагировал на его первый гол за ЦСКА – в матче РПЛ с «Динамо» Махачкала (4:1).

19-летний бразилец отличился в 19-й игре с момента перехода в армейский клуб из «Сан-Паулу».

«У нас с ним состоялся отличный разговор. Нам удалось донести до него, что ему нужно сосредоточиться на игре. Он был очень нервным, ведь гол так и не забивался. А для спортсмена, который обычно забивает, это оказалось довольно тяжелым бременем. 

Теперь, когда гол забит, я верю, что открылась новая страница. Уверен, что будут и другие голы, и голевые передачи. Он снимет этот груз с плеч, и это очень важно», — сказал Антонио Менезес.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
обратимся к магии цифр... и пожелаем 19-летнему бразильцу который отличился в 19-й игре забить 19 голов в этом чемпионате
