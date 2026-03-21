Чемпионат Италии. «Милан» против «Торино», «Ювентус» сыграет с «Сассуоло»

Стартовал 30-й тур Серии А сезона-2025/26.
В пятницу «Наполи» обыграл «Кальяри» (1:0) в стартовом матче 30-го тура Серии А, «Удинезе» победил «Дженоа» (2:0).
В субботу «Милан» принимает «Торино», а «Ювентус» дома сыграет с «Сассуоло».
«Интер» приедет в гости к «Фиорентине» в воскресенье.
Чемпионат Италии
30-й тур
Чиркати Николусси-Кавилья
Парма
Судзуки, Валенти, Тройло, Чиркати, Валери, Кейта, Соренсен, Бричги, Ондрейка, Пеллегрино, Стрефецца
Запасные: Ндиайе, Ордоньес, Эстевес, Эльфеге, Корви, Ринальди, Мена Мартинес, Ористанио, Карбони, Николусси-Кавилья
Кремонезе:
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Бьянкетти, Терраччано, Вандепютте, Мале, Грасси, Дзербин, Санабрия, Бонаццоли
Запасные: Барбьери, Пайеро, Варди, Файе, Джурич, Окереке, Чеккерини, Торсбю, Флориани, Фолино, Сильвестри, Нава
Милан
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Фюллькруг
Запасные: Терраччано, Эступиньян, Хименес, Питтарелла, Атекаме, Одогу, Риччи, Нкунку, Яшари
Торино:
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Обрадор, Гинейтис, Прати, Влашич, Педерсен, Сапата, Симеоне
Запасные: Бираги, Казадеи, Исраэль, Марьянуччи, Лазаро, Марипан, Анджорин, Тамез, Илкхан, Сивьеро, Илич, Куленович, Нкунку, Адамс
Кальяри
Каприле, Доссена, Мина, Зе Педру, Камехо, Сулемана, Гаэтано, Адопо, Палестра, Фолоруншо, Эспозито
Запасные: Альбаррасин, Менди, Шерри, Дзаппа, Гранду, Трепи, Маццителли, Кылычсой, Чоччи, Литета, Паволетти, Ратеринк, Дейола
Наполи:
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Бекема, Мактоминей, де Брюйне, Мигель Гутьеррес, Лоботка, Гилмор, Политано, Хейлунд
Запасные: Мерет, Жезус, Жиоване, Спинаццола, Замбо-Ангисса, Сантос, Контини-Барановский, Элмаз, Лукаку, Маццокки
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Жуниор Мессиас, Нортон-Каффи, Малиновский, Френдруп, Эллертссон, Коломбо
Запасные: Аморим, Мазини, Соммарива, Экубан, Эхатор, Отоа, Аарон Мартин, Сеттерстрем, Сабелли, Бальданци, Онана, Леали
Удинезе:
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Карлстрем, Атта, Эккеленкамп, Камара, Эхизибуэ, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Млачич, Байо, Саррага, Миллер, Сава, Паделли, Бертола, Арисала Микольта, Петровски, Гуйе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вот вообще
Даже смешно
какой то сюр
он фланговый чел
супер статка Дженоа давил и получил 2 гола ))
При чём тут Бастони? Из-за воя с Бастони Интеру две подряд пенки не дали - рука Риччии в дерби и фол на Фраттези с Аталантой.