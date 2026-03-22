Хавбек «Динамо» Маринкин о Кубке: «Понимаем, что наш клуб давно не выигрывал трофеи. Есть цель осуществить мечту и порадовать отца»

Маринкин о Кубке: понимаем, что «Динамо» давно не выигрывало трофеи.

17-летний полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин оценил шансы бело-голубых на победу в Фонбет Кубке России.

В финале Пути РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром» 8 апреля и 5 мая.

— В «Динамо» не скрывают, что делают особую ставку на нынешний Кубок России. Давит необходимость обязательно выигрывать этот трофей?

— Мы понимаем, что наш клуб давно не выигрывал трофеи. А так как мой папа — фанат «Динамо », у меня есть и личная цель показать ему, что я могу осуществить его и свою мечту и порадовать отца.

— Следующий ваш соперник в Кубке — «Краснодар». Не страшно с ним играть после того, как он разгромил ЦСКА?

— Нет, не страшно. Просто сказались два удаления у ЦСКА. А так, я думаю, была бы равная игра.

— «Динамо» постепенно сокращает отставание от лидирующей группы в чемпионате страны. Отставание от пятого места шесть очков, но от третьего — 11. Верите, что еще можете в оставшиеся девять туров попробовать побороться за медали?

— Мы идем от игры к игре, не смотрим на таблицу, на наших конкурентов. Анализируем свою игру, делаем выводы из прошедших матчей и двигаемся дальше, – сказал Маринкин.