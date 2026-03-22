У Шапи 1-е результативное действие в сезоне МЛС – гол в 5-м матче
Вингер «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов забил гол в матче МЛС с «Колорадо Рэпидс» (1:4) и был заменен на 70-й минуте.
Россиянин совершил первое результативное действие в сезоне – в 5-й игре.
В 32 матчах прошлого сезона МЛС на счету Сулейманова было 2 гола и 3 ассиста.
Кто выиграет ЛЧ?39626 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Чуваку всего 26. Посмотрел его стату за последние сезоны, это жесть. А какие перспективы казалось бы были.
Так-то ему 30
Официально 26. Что там у него на самом деле с возрастом, свечку не держал, пруфов не имею.
Как вообще он там? Странная у него карьера
А что там такого? Посредственная лига
Ты всегда так говоришь, рандомными фразами? Чел спрашивает как он там, странная карьера, ты отвечаешь а что там такого... Это все равно что если б я спросил, как там котенок которого я тебе подарил, а ты бы ответил, а что у меня такого в квартире, обычная посредственная двушка в Бутово
Позиции Кейна в гонке за ЗМ пошатнулись!
⚽ → https://sports.yahoo.com/videos/sporting-kansas-city-colorado-rapids-024949253.html
