У Шапи 1-е результативное действие в сезоне МЛС – гол в 5-м матче

Вингер «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов забил гол в матче МЛС с «Колорадо Рэпидс» (1:4) и был заменен на 70-й минуте.

Россиянин совершил первое результативное действие в сезоне – в 5-й игре.

В 32 матчах прошлого сезона МЛС на счету Сулейманова было 2 гола и 3 ассиста.