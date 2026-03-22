  Паоло Каннаваро войдет в штаб Фабио в сборной Узбекистана. Братья работали вместе в «Гуанчжоу», «Беневенто» и «Удинезе»
4

Паоло Каннаваро войдет в штаб Фабио в сборной Узбекистана. Братья работали вместе в «Гуанчжоу», «Беневенто» и «Удинезе»

Паоло Каннаваро войдет в штаб Фабио в сборной Узбекистана.

Экс-защитник «Наполи» Паоло Каннаваро войдет в тренерский штаб сборной Узбекистана.

Сегодня 44-летний итальянец официально станет ассистентом своего старшего брата Фабио, который возглавляет узбеков с октября прошлого года, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее Паоло также помогал Фабио в китайском «Гуанчжоу», «Беневенто» и «Удинезе».

Узбекистан сыграет на ЧМ-2026 в одной группе с Португалией и Колумбией.

Кто выиграет ЛЧ?39627 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Николо Скиры в Х
logoСборная Узбекистана по футболу
отставки
logoФабио Каннаваро
logoПаоло Каннаваро
4 комментария
Семейный бизнес однако))
Доллары зеленые, остальное неважно
Ответ Jadie James
Доллары зеленые, остальное неважно
Бред, сильная сборная, неплохие игроки, едут на чм, это Каннаваро больше сомнительный выбор для этой сборной, чем говорить о том что он за бабками поехал
При Каннаваро сборная обрела уверенность, плюс неплохое поколение собралось. Жаль, группа сильная попалась, а то вполне можно было думать о выходе из группы.
