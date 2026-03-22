Паоло Каннаваро войдет в штаб Фабио в сборной Узбекистана. Братья работали вместе в «Гуанчжоу», «Беневенто» и «Удинезе»

Паоло Каннаваро войдет в штаб Фабио в сборной Узбекистана.

Экс-защитник «Наполи» Паоло Каннаваро войдет в тренерский штаб сборной Узбекистана .

Сегодня 44-летний итальянец официально станет ассистентом своего старшего брата Фабио , который возглавляет узбеков с октября прошлого года, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее Паоло также помогал Фабио в китайском «Гуанчжоу», «Беневенто» и «Удинезе».

Узбекистан сыграет на ЧМ-2026 в одной группе с Португалией и Колумбией.