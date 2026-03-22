  • МЛС. «Интер Майами» Месси встретится с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука сыграла 0:0 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Колорадо»
В МЛС проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

В МЛС в ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» (0:0), «Канзас Сити», несмотря на гол Магомеда-Шапи Сулейманова, потерпел крупное поражение от «Колорадо Рэпидс» (1:4).

В воскресенье «Интер Майами» Месси встретится в гостях с «Нью-Йорк Сити».

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
22 марта 17:00, Yankee Stadium
Нью-Йорк Сити
Не начался
Интер Майами
МЛС. Регулярный чемпионат
21 марта 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Завершен
0 - 0
Ди Си Юнайтед
Матч окончен
89’
Сервания   Нилис
Elías de Jesús Báez Sotelo   Амадор
88’
Миранчук   Пико
88’
78’
Габриэл Пирани   Hosei Kijima
78’
Hopkins   Gavin Turner
Галарса   Лобжанидзе
74’
68’
Lucas Allen Bartlett
67’
Жоао Пеглов   Кларк
Cooper Wyatt Sanchez   Альсате
65’
Муюмба
60’
2тайм
Перерыв
Атланта Юнайтед
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Михай, Грегерсен, Tomás Jacob, Муюмба, Альмирон, Галарса, Cooper Wyatt Sanchez, Миранчук, Латте-Лат
Запасные: Хибберт, Амадор, Пико, Альсате, Лобжанидзе, Эрнандес, Тогаси, Edwards, Бреннан
1тайм
Ди Си Юнайтед:
Джонсон, Курокава, Роулз, Lucas Allen Bartlett, Хефти, Пелтола, Сервания, Hopkins, Жоао Пеглов, Габриэл Пирани, Барибо
Запасные: Кларк, Страуд, Нилис, Gavin Turner, Antley, Nikola Marković, Боно, Hosei Kijima, Jacob Murrell
МЛС. Регулярный чемпионат
22 марта 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Спортинг Канзас Сити
Завершен
1 - 4
Колорадо Рэпидс
Матч окончен
Jacob Bartlett   Taylor Calheira
84’
Харрис   Reynolds
84’
79’
Ааронсон   Castillo Manyoma
79’
Jackson Travis   Розенберри
Jacob Bartlett
77’
75’
  Ааронсон
71’
  Рафаэл Наварро
70’
Холдинг   Кобб
Сулейманов   Африфа
70’
61’
Yapi   Атенсио
60’
Наварро
Wyatt Meyer   Kwaku Agyabeng
52’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Wayne Alix Ian Frederick II
  Сулейманов
44’
42’
Холдинг
39’
Lucas Herrington
Miller
38’
12’
  Ааронсон
Ману Гарсия
5’
Спортинг Канзас Сити
Пулскамп, Wyatt Meyer, Ethan Andrew Bartlow, Miller, Davis, Jacob Bartlett, Ману Гарсия, Йонсен, Сулейманов, Йовелич, Харрис
Запасные: Кливленд, Африфа, Боржес, Ian Alexander James, Reynolds, Taylor Calheira, Pierre Lurot, Kwaku Agyabeng, Macielo Tschantret
1тайм
Колорадо Рэпидс:
Стеффен, Наварро, Lucas Herrington, Холдинг, Jackson Travis, Оджедиран, Yapi, Wayne Alix Ian Frederick II, Ааронсон, Sealy, Рафаэл Наварро
Запасные: Alexander Dean Harris, Дефрейтас-Хансен, Кобб, Атенсио, Castillo Manyoma, Ku-Dipietro, Mamadou Billo Diop, Розенберри, Kimani Aidan Stewart-Baynes
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

8 комментариев
За Интер Майами 👋👋👋
...болеют лгбт
Эх не слышит тебя Месси 😂😂😂😂
Интеру после вылета от Нэшвилла в ЛЧ реабилитироваться победной игрой с Нью-Йорк Сити, а капитану продолжать забивать и отдавать голевые передачи партнерам, также одновременно результативно, как только он один умеет в мире футбола! Удачи Майами)
За что минусуют?
За то, что этот трусливый барсаглор банит ответы людям, которые ставят его на место))
