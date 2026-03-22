Победы Петросян и Гуменника, успехи «Краснодара» и ЦСКА, покер Кордобы, золото «Динамо» в хоккее с мячом, поражения «Челси» и «Ливерпуля», казнь иранского борца и другие новости
1. «Краснодар» устроил разгром «Пари НН» в Мир РПЛ – 5:0. Основной вклад внес Джон Кордоба, сделавший первый покер в своей карьере и вышедший на 1-е место в списке бомбардиров лиги, но нельзя не отметить и Эдуарда Сперцяна с двумя ассистами, и Станислава Агкацева, отразившего пенальти. Также в 22-м туре ЦСКА победил «Динамо» Махачкала (3:1), прервав серию из 4 поражений, но вновь не увидев результативных действий от Лусиану Гонду, «Ахмат» одолел «Ростов» (1:0), «Балтика» разгромила «Сочи» (4:0).
2. Аделия Петросян одержала победу в женской короткой программе на Кубке Первого канала по фигурному катанию, за ней – Софья Муравьева и Алиса Двоеглазова, а Камила Валиева заняла четвертое место. Лучшая мужская короткая программа – в исполнении Петра Гуменника, также в тройке Владислав Дикиджи и Марк Кондратюк. Среди пар наиболее успешно выступили Анастасия Мишина – Александр Галлямов.
3. В чемпионате Англии сразу два громких поражения: сперва «Ливерпуль» уступил «Брайтону» со счетом 1:2 (теперь у него 10 проигранных матчей в чемпионате – такого не было 10 лет), а затем «Челси» был разгромлен «Эвертоном» (0:3) – лондонцы теперь официально потеряли шансы выиграть АПЛ, а серия их поражений достигла 4 игр.
4. В финале чемпионата России по хоккею с мячом московское «Динамо» обыграло в Хабаровске «СКА-Нефтяник» (8:6) и в десятый раз завоевало золотые медали.
5. КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7 853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7 562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я.
6. На чемпионате России по биатлону в Тюмени Карим Халили одержал победу в масс-старте, а команда Свердловской области (Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) выиграла женскую эстафету.
7. В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» одолел «Виннипег» (5:4 Б) с помощью набравшего 1+1 Егора Чинахова, 20-й гол Тарасенко в сезоне принес «Миннесоте» победу над «Далласом» (2:1 ОТ), 2-й гол Задорова в сезоне стал победным для «Бостона» в матче с «Детройтом» (4:2).
8. Мовсар Евлоев решением большинства судей победил Лерона Мерфи в главном бою на UFC London. Майкл Пейдж выиграл у Сэма Паттерсона, Роман Долидзе проиграл Кристиану Лерою Данкану.
9. В Серии А «Ювентус» довольствовался ничьей с «Сассуоло» (1:1), не реализовав пенальти в конце матча, а «Милан» обыграл «Торино» (3:2) перед ключевой встречей с «Наполи».
10. Шведская биатлонистка Ханна Оберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Среди мужчин лучшим был норвежский спортсмен Стурла Хольм Лагрейд.
11. Итальянец Федерико Пеллегрино победил в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде. В аналогичной женской категории выиграла Шведка Линн Сван.
12. Десятая ракетка мира Даниил Медведев победил Рей Сакамото во втором круге «Мастерса» в Майами, Янник Синнер прошел Дамира Джумхура, Андрей Рублев уступил Алехандро Табило, Александр Зверев выбил Мартина Дамма.
В третьем круге WTA 1000 Мирра Андреева обыграла Мари Бузкову, Анастасия Захарова проиграла Виктории Мбоко, Диана Шнайдер вылетела от Белинды Бенчич, Аманда Анисимова победила Юлию Стародубцеву.
13. НБА. 33 очка Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо» (9-я победа подряд), 32+21 от Адебайо не спасли «Майами» от поражения в матче с «Хьюстоном», 40 очков Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» справиться с «Вашингтоном».
14. В Иране казнен Салех Мохаммади – 19-летний спортсмен из сборной по вольной борьбе, обвиненный в причастности к убийству двух полицейских во время протестов.
15. Россиянка Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в китайском Хайкоу.
16. В Лиге 1 «ПСЖ» разгромил «Ниццу» в 27-м туре – 4:0. Матвей Сафонов провел за парижан 12-й матч подряд и во второй игре кряду не пропустил.
17. «Матч ТВ» продал нападающего Ромарио в Lit Energy за пиццу после каждой игры. Сделка оценивается в 160 коробок пиццы
Цитаты дня
«Величие не имеет границ🐐». Джокович отреагировал на рекорд Ронни О’Салливана в 153 очка
Генич о ЦСКА: «Повторяется ситуация с любым иностранцем: больше доверия, полномочий – и захватывается власть. Новые тренеры, супруга в штабе – это вызывает вопросы у футболистов»
Татьяна Тарасова: «У меня есть вопросы к выступлению Валиевой. Рада, что она нашла в себе силы и вышла, но я хотела бы ее видеть другой»
Соболев о «плохом Саше»: «Решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели»
Ротенберг о смерти Чака Норриса: «Я вырос на его фильмах, вместе с ним уходит часть детства. Спасибо Вам за понимание, что сила – это не только про кулаки и мышцы, но и про характер»
Журова о периоде в Нидерландах: «Навсегда отбило всю охоту жить там – зарплата каждый месяц полностью уходила на ЖКХ. Чувствуешь себя нищим»
«Вся страна смеется с пенальти «Зенита». Наверное, многие или все понимают, что, из-за чего и как». Вратарь «Динамо» Махачкала Магомедов про 11-метровый в Кубке
Губерниев о федерации лыж: «Уже давно было понятно, что Вяльбе уйдет со своего поста. Ей было наплевать на людей, она занималась только собой и своим прославлением»
Камила Валиева: «Хочу поздравить свою команду и себя с первым прокатом короткой программы с декабря 2023-го»
Савелий Коростелев: «Не знаю, откуда взято, что я возводил Большунова в статус кумира. Но как спортсмен он авторитет»
Соболев верит, что забьет еще 12 голов до конца сезона и выиграет спор у Радимова: «Написал Владу после «Спартака»: «Готовь пиво, я не остановлюсь»
Генич о Жедсоне: «Спартак» взял чувака за 25 млн, и я ни в одном матче не видел, чтобы он сделал разницу. «Зенит» 6 раз чемпионство взял, а красно-белые ни хрена не выигрывают»
Колосков об СССР: «Мы выживали после войны, когда черный хлеб с растительным маслом был деликатесом, и радовались, что победили фашизм, а у страны выдающийся руководитель»