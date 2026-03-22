Победы Петросян и Гуменника, успехи «Краснодара» и ЦСКА, покер Кордобы, золото «Динамо» в хоккее с мячом, поражения «Челси» и «Ливерпуля», казнь иранского борца и другие новости

1. «Краснодар» устроил разгром «Пари НН» в Мир РПЛ – 5:0. Основной вклад внес Джон Кордоба, сделавший первый покер в своей карьере и вышедший на 1-е место в списке бомбардиров лиги, но нельзя не отметить и Эдуарда Сперцяна с двумя ассистами , и Станислава Агкацева, отразившего пенальти. Также в 22-м туре ЦСКА победил «Динамо» Махачкала (3:1), прервав серию из 4 поражений, но вновь не увидев результативных действий от Лусиану Гонду, «Ахмат» одолел «Ростов» (1:0), «Балтика» разгромила «Сочи» (4:0).

2. Аделия Петросян одержала победу в женской короткой программе на Кубке Первого канала по фигурному катанию, за ней – Софья Муравьева и Алиса Двоеглазова, а Камила Валиева заняла четвертое место. Лучшая мужская короткая программа – в исполнении Петра Гуменника, также в тройке Владислав Дикиджи и Марк Кондратюк. Среди пар наиболее успешно выступили Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

3. В чемпионате Англии сразу два громких поражения: сперва «Ливерпуль» уступил «Брайтону» со счетом 1:2 (теперь у него 10 проигранных матчей в чемпионате – такого не было 10 лет), а затем «Челси» был разгромлен «Эвертоном» (0:3) – лондонцы теперь официально потеряли шансы выиграть АПЛ, а серия их поражений достигла 4 игр.

4. В финале чемпионата России по хоккею с мячом московское «Динамо» обыграло в Хабаровске «СКА-Нефтяник» (8:6) и в десятый раз завоевало золотые медали.

5. КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7 853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7 562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я.

6. На чемпионате России по биатлону в Тюмени Карим Халили одержал победу в масс-старте, а команда Свердловской области (Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) выиграла женскую эстафету .

7. В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» одолел «Виннипег» (5:4 Б) с помощью набравшего 1+1 Егора Чинахова, 20-й гол Тарасенко в сезоне принес «Миннесоте» победу над «Далласом» (2:1 ОТ), 2-й гол Задорова в сезоне стал победным для «Бостона» в матче с «Детройтом» (4:2).

8. Мовсар Евлоев решением большинства судей победил Лерона Мерфи в главном бою на UFC London . Майкл Пейдж выиграл у Сэма Паттерсона, Роман Долидзе проиграл Кристиану Лерою Данкану.

9. В Серии А «Ювентус» довольствовался ничьей с «Сассуоло» (1:1), не реализовав пенальти в конце матча, а «Милан» обыграл «Торино» (3:2) перед ключевой встречей с «Наполи».

10. Шведская биатлонистка Ханна Оберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Среди мужчин лучшим был норвежский спортсмен Стурла Хольм Лагрейд.

11. Итальянец Федерико Пеллегрино победил в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде. В аналогичной женской категории выиграла Шведка Линн Сван.

12. Десятая ракетка мира Даниил Медведев победил Рей Сакамото во втором круге «Мастерса» в Майами, Янник Синнер прошел Дамира Джумхура, Андрей Рублев уступил Алехандро Табило, Александр Зверев выбил Мартина Дамма.

В третьем круге WTA 1000 Мирра Андреева обыграла Мари Бузкову, Анастасия Захарова проиграла Виктории Мбоко, Диана Шнайдер вылетела от Белинды Бенчич, Аманда Анисимова победила Юлию Стародубцеву.

13. НБА . 33 очка Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо» (9-я победа подряд), 32+21 от Адебайо не спасли «Майами» от поражения в матче с «Хьюстоном», 40 очков Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» справиться с «Вашингтоном».

14. В Иране казнен Салех Мохаммади – 19-летний спортсмен из сборной по вольной борьбе, обвиненный в причастности к убийству двух полицейских во время протестов.

15. Россиянка Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в китайском Хайкоу.

16. В Лиге 1 «ПСЖ» разгромил «Ниццу» в 27-м туре – 4:0. Матвей Сафонов провел за парижан 12-й матч подряд и во второй игре кряду не пропустил .

17. «Матч ТВ» продал нападающего Ромарио в Lit Energy за пиццу после каждой игры. Сделка оценивается в 160 коробок пиццы

Цитаты дня

«Величие не имеет границ🐐» . Джокович отреагировал на рекорд Ронни О’Салливана в 153 очка

Генич о ЦСКА: «Повторяется ситуация с любым иностранцем: больше доверия, полномочий – и захватывается власть. Новые тренеры, супруга в штабе – это вызывает вопросы у футболистов»

Татьяна Тарасова: «У меня есть вопросы к выступлению Валиевой. Рада, что она нашла в себе силы и вышла, но я хотела бы ее видеть другой»

Соболев о «плохом Саше»: «Решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели»

Ротенберг о смерти Чака Норриса: «Я вырос на его фильмах, вместе с ним уходит часть детства. Спасибо Вам за понимание, что сила – это не только про кулаки и мышцы, но и про характер»

Журова о периоде в Нидерландах: «Навсегда отбило всю охоту жить там – зарплата каждый месяц полностью уходила на ЖКХ. Чувствуешь себя нищим»

«Вся страна смеется с пенальти «Зенита». Наверное, многие или все понимают, что, из-за чего и как» . Вратарь «Динамо» Махачкала Магомедов про 11-метровый в Кубке

Губерниев о федерации лыж: «Уже давно было понятно, что Вяльбе уйдет со своего поста. Ей было наплевать на людей, она занималась только собой и своим прославлением»

Камила Валиева: «Хочу поздравить свою команду и себя с первым прокатом короткой программы с декабря 2023-го»

Савелий Коростелев: «Не знаю, откуда взято, что я возводил Большунова в статус кумира. Но как спортсмен он авторитет»

Соболев верит, что забьет еще 12 голов до конца сезона и выиграет спор у Радимова: «Написал Владу после «Спартака»: «Готовь пиво, я не остановлюсь»

Генич о Жедсоне: «Спартак» взял чувака за 25 млн, и я ни в одном матче не видел, чтобы он сделал разницу. «Зенит» 6 раз чемпионство взял, а красно-белые ни хрена не выигрывают»

Колосков об СССР: «Мы выживали после войны, когда черный хлеб с растительным маслом был деликатесом, и радовались, что победили фашизм, а у страны выдающийся руководитель»