Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Райо», «Реал» против «Атлетико»

В Ла Лиге проходят матчи 29-го тура.

20 марта «Вильярреал» победил «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 29-го тура Ла Лиги (3:1).

21 марта «Севилья» дома уступила «Валенсии» (0:2).

22 марта «Барселона» проведет игру с «Райо Вальекано», «Реал» будет противостоять «Атлетико».

Ла Лига Испания. 29 тур
22 марта 15:15, Балаидос
Сельта
Не начался
Алавес
Ла Лига Испания. 29 тур
22 марта 17:30, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
Бетис
Ла Лига Испания. 29 тур
20 марта 20:00, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Завершен
3 - 1
Реал Сосьедад
Матч окончен
Микаутадзе   Олувасейи
89’
Гуйе   Парехо
89’
Комесанья   Парти
89’
85’
Матараццо
82’
Ойарсабаль   Захарян
78’
Гедеш
Молейро   Гонсалес
74’
Жерар Морено   Бьюкенен
74’
68’
Арамбуру   Элустондо
68’
Браис Мендес   Оускарссон
54’
Субельдия   Чалета-Цар
47’
  Сучич
46’
Горрочатеги   Сучич
2тайм
Перерыв
38’
Арамбуру
  Пепе
23’
  Микаутадзе
15’
  Жерар Морено
7’
Вильярреал
Жуниор, Педраса, Вейга, Наварро, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Камбвала, С. Кардона, Гонсалес, Марин, Парехо, Бьюкенен, Фриман, Олувасейи, Тенас, Парти
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Субельдия, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Гедеш, Солер, Горрочатеги, Барренечеа, Браис Мендес, Ойарсабаль
Запасные: Чалета-Цар, Каррикабуру, Муньос, Агирре, Марреро, Марин, Захарян, Уэсли, Элустондо, Сучич, Карбонель, Оускарссон
Ла Лига Испания. 29 тур
21 марта 13:00, Мартинес Валеро
Эльче
Завершен
2 - 1
Мальорка
Матч окончен
Петро
90’
+7’
Валера   Педроса
90’
+5’
А. Родригес   Петро
90’
+5’
90’
+4’
Маффео
90’
+3’
Раильо
90’
Мурики
88’
А. Санчес   Калумба
82’
Тони Лато
Рафа Мир   Сангаре
80’
Агуадо   Редондо
79’
  Моренте
71’
65’
Торре   Дардер
65’
Лувумбу   Морланес
Диангана   Вильяр
64’
  Рафа Мир
62’
58’
  Торре
2тайм
Перерыв
Виктор Чуст
29’
Эльче
Дитуро, Бигас, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Фебас, Агуадо, Валера, Диангана, Моренте, А. Родригес, Рафа Мир
Запасные: Сангаре, Редондо, Сепеда, Педроса, Петро, Хосан, Пенья, Итурбе, Pablo Felipe Belda, Вильяр
1тайм
Мальорка:
Роман, Тони Лато, Вальент, Раильо, А. Санчес, Маскарель, Саму Кошта, Торре, Фернандес, Лувумбу, Мурики
Запасные: Маффео, Лопес, Олаисола, Морланес, Морей, Дардер, Гарсия, Куэльяр, Rareș Ioan Vlad, Пратс, Льябрес, Калумба
Ла Лига Испания. 29 тур
21 марта 15:15, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Завершен
1 - 2
Хетафе
Матч окончен
90’
+8’
Фемения
Экспосито
90’
+7’
Милья
90’
+3’
90’
+1’
Милья
87’
Бордалас
84’
Боселли
84’
Арамбарри   Боселли
Долан   Каррерас
78’
Ридель   Рубио
78’
Гонсалес
76’
  Фернандес
68’
Терратс   Милья
65’
Эль-Хилали   Санчес
65’
64’
Мартин
61’
Джене
46’
Ромеро
Нгонж   Фернандес
46’
2тайм
Перерыв
45’
+10’
Ньом
45’
+7’
  Арамбарри
45’
+3’
  Дуарте
34’
Рико   Мартин
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Терратс, Долан, Экспосито, У. Гонсалес, Нгонж, Кике Гарсия
Запасные: Санчес, Тристан, Рубио, Милья, Adama Timera, Салинас, Лосано, Фернандес, Фортуньо, Каррерас
1тайм
Хетафе:
Сория, Рико, Иглесиас, Ромеро, Дуарте, Джене, Сатриано, Арамбарри, Милья, Фемения, Васкес
Запасные: Мартин, Бирманчевич, Рикельме, Санкрис, Бенито, Монтес, Лисо, Летачек, Ньом, Боселли, Хави Муньос
Ла Лига Испания. 29 тур
21 марта 17:30, Сьюдад де Валенсия
Леванте
Завершен
4 - 2
Реал Овьедо
Матч окончен
  Ромеро
90’
+3’
Ури Рей   Рагубер
89’
Оласагасти   Арриага
89’
84’
Начо Видаль   Pablo Menéndez Agudín
Виктор Гарсия   Абед
84’
80’
Рейна   Форес
76’
Касорла
Эспи   Ромеро
75’
Тунде   Кортес
75’
Ури Рей
74’
Тунде
71’
70’
Сибо   Коломбатто
64’
Фонсека   Касорла
64’
Фернандес   Хассан
64’
Хави Лопес   Альхассан
Лосада   Мартинес
61’
56’
Альмада
  Лосада
52’
2тайм
Перерыв
45’
+6’
Рейна
45’
+3’
  Виньяс
44’
  Шаира
38’
Байи
  Эспи
25’
  Эспи
4’
Леванте
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Адри, Толян, Ури Рей, Тунде, Лосада, Виктор Гарсия, Оласагасти, Эспи
Запасные: Рагубер, Арриага, Абед, Этта-Эйонг, Кортес, Мартинес, Ромеро, Моралес, Куньят, Пампин, Перес, Венседор
1тайм
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Костас, Байи, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Рейна, Фернандес, Шаира, Виньяс
Запасные: Альхассан, Коломбатто, Pablo Menéndez Agudín, Кальво, Adrián Fernández García, Карму, Касорла, Форес, Молдован, Хассан
Ла Лига Испания. 29 тур
21 марта 17:30, Эль-Садар
Осасуна
Завершен
1 - 0
Жирона
Матч окончен
Монкайола
90’
+3’
86’
Цыганков   Лемар
86’
Бельтран   Абель Руис
Рубен Гарсия   Бретонес
83’
Будимир   Рауль Гарсия
83’
Муньос   Осамбела
83’
  Будимир
80’
75’
А. Мартинес   Морено
75’
Ванат   Мартин
Орос   Барха
69’
60’
Рока   Эчеверри
Галан
59’
2тайм
Перерыв
39’
Цыганков
Осасуна
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Муньос, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Хуан Крус, Эррандо, Торро, Барха, Фернандес, Бретонес, Осамбела, Моро, Рауль Гарсия, Аргибиде, Мойсес Гомес
1тайм
Жирона:
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Бельтран, Рока, Унаи, Цыганков, Ванат
Запасные: Крапивцов, Давид Лопес, Лемар, Курума, Бланко, Франсес, Морено, Эчеверри, Мартин, Абель Руис
Ла Лига Испания. 29 тур
21 марта 20:00, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
Завершен
0 - 2
Валенсия
Матч окончен
Мопе
90’
+5’
89’
Герра   Пепелу
80’
Андре Алмейда   Диего Лопес
74’
Бельтран
Соу   Кастрин
73’
Варгас   Мартинес Гауна
71’
67’
Дуро   Садик
66’
Рамазани   Бельтран
Агуме   Менди
46’
Санчес   И. Ромеро
46’
Хуанлу Санчес   Кармона
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
  Рамазани
38’
  Дуро
Аспиликуэта   Адамс
37’
Агуме
28’
26’
Гайя   Хесус Васкес
Севилья
Влаходимос, Суасо, Салас, Гудель, Аспиликуэта, Соу, Агуме, Хуанлу Санчес, Санчес, Варгас, Мопе
Запасные: Гаттони, Нюланд, Кармона, Кастрин, Янузай, Ньянзу, Адамс, Эджуке, Мартинес Гауна, Жордан, Менди, И. Ромеро
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Таррега, Нуньес, Андре Алмейда, Гидо Родригес, Герра, Рамазани, Дуро, Риоха
Запасные: Панач Ольмо, Пепелу, Садик, Сантамария, Данджума, Раба, Риверо, Диего Лопес, Абриль, Хесус Васкес, Бельтран, Саравия
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Райо отдыхали меньше плюс Барселона играет дома , так что ждём уверенной победы . Конечно в футболе случается все что угодно , но надеюсь на хорошое настроение после матча . Барселона вперёд !
Захарян поиграл 10 мин, хоть что-то. И гол мог забить, промазал с 10 метров, жаль.
Ждём победу Барселоны в воскресенье!
Оставьте захаряна в покое!!!3 😁
Эх, Заха, опять хороший момент не реализовал. Понятно, что нужно быть в игровом тонусе, чтобы из 4 моментов делать 2-3 гола, но все равно обидно.
Котлетико конечно же сольет в пользу несчастного реала, все силы будут беречь против барселоны )
Ответ Xeno Form
Котлетико конечно же сольет в пользу несчастного реала, все силы будут беречь против барселоны )
Атлетико будет биться. Вечно хнычите. Ищите заговоры, вы хоть за кого то болеете? Надоело это слушать. В Англии, ар
Сосьедад Захаряна не подъехал видимо
Мда, в прошлом туре мне тут местные ораторы писали, что рефери плохо судил в матче Мальорки, типа в её сторону, дак вот сегодня Мальорка - Эльче судья судит в одну сторону, в сторону Эльче
Без Куртуа шансов совсем мало. Навернре обе будут играть на эконом-режиме. У них впереди тяжёлые матчи. Снова будут нырки, симуляции, всё как обычно.
Барселона почти чемпион. Нельзя терять очки.
В Англии помогают арсеналу. В России, Питеру . В Испании реалу. В Италии Милану. Везде заговоры,подкум судей. Ненадоело?
