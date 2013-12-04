Ламаркус Олдридж перенес операцию на плече и пропустит остаток сезона

Тяжелый форвард перенес артроскопическую операцию и санацию ротаторной манжеты правого плеча. Игрок пропустит оставшуюся часть сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации журналиста ESPN Тима Макмахона, операция была проведена 24 апреля, поэтому «Сперс» знали, что проведут остаток сезона без Олдриджа.

«Сперс» будут одним из 22 участников доигровки сезона-2019/20 в Орландо. На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса команда занимала 12-е место в Западной конференции с результатом 27-36.

Начало следующего сезона запланировано на 1 декабря.

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