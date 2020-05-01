«МЮ» предлагал 100 млн евро за Фати. «Барселона» отказалась (Diario Sport)

отказалась продавать полузащитника за 100 млн евро, утверждает Diario Sport.

Несколько недель назад агент Жорже Мендеш обратился в каталонский клуб с вопросом о том, за какую сумму «блауграна» готова продать 17-летнего игрока. В «Барсе» ответили, что Фати не продается, и указали на пункт об отступных игрока в размере 170 млн евро.

Несколько дней назад Мендеш вновь обратился в «Барсу» с предложением о покупке Фати за 100 млн евро. Интерес к хавбеку проявили несколько клубов , и «Манчестер Юнайтед» был готов заплатить озвученную агентом сумму.

Столь крупное предложение вынудило руководство «Барселоны» собрать конференцию, на которой президент каталонской команды Жозеп Бартомеу озвучил решение об отказе продавать Фати.

После этого «Барса» уведомила Мендеша, что не примет предложение о продаже Фати.

Фати в нынешнем сезоне дебютировал в основе «Барсы» в . В 16 матчах чемпионата Испании он отметился четырьмя голами.