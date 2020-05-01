Футболку Кокорина поместили в музей спортивной славы Сочи

Форвард Александр Кокорин вместе с генеральным директором клуба Дмитрием Рубашко и мэром города Алексеем Копайгородским приняли участие в чествовании 10-й годовщины музея спортивной славы города Сочи.

Сообщается, что в настоящее время музейная коллекция по спортивной тематике насчитывает около 3000 единиц хранения. «Сочи» пополнил футбольную коллекцию музея, передав музею мяч с автографами футболистов, игровую футболку и общекомандную фотографию.

Фото: официальный сайт «Сочи»

Кокорин провел за «Сочи» 4 матча, в которых набрал 4 (3+1) очка. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.