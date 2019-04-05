«Куньлунь» может переехать в Мытищи или Сочи

Теги КХЛ Арена-Мытищи Алексей Шевченко Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Куньлунь», скорее всего, будет проводить в России домашние матчи в следующем сезоне КХЛ.

По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», один из вариантов для китайского клуба – Мытищи.

Ранее глава пресс-службы «Куньлуня» Олег Винокуров заявил, что играть в Москве – это «что-то из области фантастики».

«Куньлуню» негде играть в московском регионе. Из свободных арен – Чехов.

Мытищи требуют огромных вложений, из-за которых туда не переехал «Авангард». Самый вероятный вариант – Сочи, но только потому, что туда переезжает их женская команда», – отметил журналист Алексей Шевченко.

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