«Куньлунь» может переехать в Мытищи или Сочи

«Куньлунь», скорее всего, будет проводить в России домашние матчи в следующем сезоне КХЛ.
По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», один из вариантов для китайского клуба – Мытищи.
Ранее глава пресс-службы «Куньлуня» Олег Винокуров заявил, что играть в Москве – это «что-то из области фантастики».
«Куньлуню» негде играть в московском регионе. Из свободных арен – Чехов.
Мытищи требуют огромных вложений, из-за которых туда не переехал «Авангард». Самый вероятный вариант – Сочи, но только потому, что туда переезжает их женская команда», – отметил журналист Алексей Шевченко.