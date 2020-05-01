ЦСКА не сможет заявить Вагнера Лава на этот сезон

ЦСКА, по-видимому, не сможет задействовать форварда Вагнера Лава в оставшейся части чемпионата России в случае его успешного возобновления, если подпишет контракт с игроком.

Юридическая компания SILA International Lawyers выступила с пояснениями о возможности заявки футболистов на концовку сезона РПЛ.

«Кого можно заявить на конец этого сезона за клубы РПЛ и Олимп-ФНЛ (только для тех, кто еще играет в Кубке):

1) игроков моложе 23 лет из своей спортшколы;

2) игрока, повторно переходящего в аренду в тот же самый клуб, если его аренда истекла с 15 мая по 30 июня 2020 года (нужно, так как первоначальная аренда не может быть более года);

3) игрока, который был у вас в аренде и у него закончился договор с основным клубом;

4) игрока, который был в другом клубе в аренде и который вернулся в первоначальный клуб;

5) игрока, чей прошлый клуб не подал заявку на следующий сезон (например, «Армавир», «Псков», «Луч»).

Таким образом, РФС сохраняет целостность составов, не позволяя клубам делать серьезные усиления по ходу сезона, но соблюдая права футболистов, у которых что-то пошло не так. Весьма разумно и оправдано.

Деспотович, Мельгарехо, Вагнер, Меркулов и другие топы смогут сыграть только в следующем чемпионате , – говорится в сообщении компании.

Я счастлив, что Вагнер возвращается, но немного побаиваюсь