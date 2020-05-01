Защитник Бенедикт Хеведес покидает «Локомотив».

Московский клуб объявил об уходе немецкого футболиста.

«По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошел навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию», – говорится в сообщении .

Ранее сообщалось, что Хеведес не возвращается в Москву, потому что боится за свое здоровье в условиях пандемии коронавируса. Контракт 32-летнего немца действовал до 2021 года.

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