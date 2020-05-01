Неймар признался партнерам по «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барсу» (Mundo Deportivo)

Форвард Неймар хочет вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец не скрывает своего желания среди одноклубников, с которыми близко общается.

«Так или иначе, я хочу уйти в «Барсу», – признался Неймар своим партнерам по команде.

В мае нападающий отказался идти на снижение зарплаты в «ПСЖ». В Париже подобное поведение Неймара, получающего 3 млн евро в месяц до вычета налогов, рассмотрели как очередную попытку со стороны футболиста оказать давление на клуб, чтобы ему позволили вернуться в «Барселону».

«Барса» не будет покупать Неймара за 175 млн евро и сосредоточится на трансфере Лаутаро