Евгений Савин: «Если не появится разнообразия, скоро канал «Красава» закроется»

Блогер и бывший футболист рассказал о будущем своего шоу «Красава» на ютубе.

«Хочу снимать разные выпуски. Но не везде пускают, не везде могу нарыть информацию. У меня зачастую так: база, игрок, матч, эмоции. Я хочу разные выпуски делать. Но где-то люди боятся говорить, где-то информации не хватает. Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять.

И поэтому я вчера смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «Красава» скоро закроется. Я не хочу делать то, что вызывает механику. Знаешь там, не творчество, а выпуски ради выпусков.

Ты первый человек, кому я сказал, что если в моем формате не появится разнообразия, к которому я очень сильно стремлюсь, если все будет так происходить, как последний год, то скоро канал «Красава» закроется.

Хочется поднимать не только веселье, но и проблемы. Но если везде будут стопить, если везде люди будут бояться… Ну что я могу сделать? Я же не Следственный комитет, не Счетная палата, перед которыми двери всех клубов открыты. Это они могут поднять любую бумагу. Я делаю все, что в моих силах. Но если людям это не надо, если меня будут блочить везде… Тогда и смысла в канале «Красава» не будет вообще.

Хочется делать больше таких выпусков, как Кокорин и как фанаты. Но Кокорин – один такой футболист в России. Второго такого Кокорина нет. Про фанатов – да, нормально получилось. Могло получиться еще лучше. Но опять же, понимаешь, где-то клубы уже начинают не пускать. Где-то еще что-то. Где-то может подобидеться на меня.

Поэтому посмотрим, братан. Я не говорю, что так произойдет.

Очень надеюсь, что все планы, которые я наметил, будут реализовываться. И выпуски будут разнообразными. И тогда я буду получать удовольствие. Это будет сказываться на канале. И выпуски будут чаще, и интереснее будет людям, которые будут смотреть. Просто скажу, что сейчас потенциал канала реализован процентов на 30. Не больше», – сказал Савин в интервью каналу «ЧестнОК».

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