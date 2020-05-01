Сульшер о трансферах: «Если в корзинку попадает гнилое яблоко, сгниют и другие»

Главный тренер заявил, что оценивает личностные качества новичков перед тем, как их подписать.

«Для меня было честью играть за «Манчестер Юнайтед», я был профессионалом. Я бы не смог смотреть на себя, если бы я знал, что выложился не на максимум за партнеров и за тренера на поле.

Это я ищу в игроках, которых мы подписываем или поднимаем из молодежной команды. Он должен быть хорошим человеком и профессионалом, потому что если в корзинку попадает гнилое яблоко, то сгниют и другие.

Это то, что я также сейчас ищу в игроках, которых мы подписываем или воспитываем в молодежной команде. Вы должны иметь хороший характер и быть профессионалом, потому что одно гнилое яблоко в корзине сделает другие гнилыми.

Поэтому для меня речь идет о создании команды, которая будет отражать мою личность и мои взгляды, как это разделяет мой тренерский штаб. Конечно, установлены стандарты, потому что мы хотим победить. Мы в этом деле ради победы.

Первое, что требуется для игры в «Манчестер Юнайтед» – нужно быть достаточно скромным и понимать, что работать нужно всегда. Никогда не сдавайтесь и всегда делайте все возможное, стопроцентные усилия требуются каждый день. И не думайте, что вы лучше, чем вы есть на самом деле.

В то же время нужно играть с уверенностью в своих силах. Нужно найти правильный баланс, но в итоге это и станет ключевым моментом, когда мы будем бороться за чемпионство», – сказал Сульшер.