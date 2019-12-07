Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не входит в высший эшелон игроков, что я видел. Даже Роналдиньо был сильнее»

Бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с великими игроками прошлого.
«Он сильно позади тех игроков, что я видел. Он даже не входит в высший эшелон.
Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже Роналдиньо на пике был сильнее Месси.
Я играл с Марадоной в «Боке» и в сборной Аргентины. Диего лучше, нечего обсуждать. Месси не сильнее него.
Кроме того, Диего проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах. Месси так не делал», – заявил Гатти в эфире El Chiringuito.
Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «У Месси должны быть яйца, чтобы перейти в «Реал» и доказать все там, как Роналду»