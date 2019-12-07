Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не входит в высший эшелон игроков, что я видел. Даже Роналдиньо был сильнее»

Бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти сравнил форварда «Барселоны» с великими игроками прошлого.

«Он сильно позади тех игроков, что я видел. Он даже не входит в высший эшелон.

Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже на пике был сильнее Месси.

Я играл с Марадоной в «Боке» и в сборной Аргентины. Диего лучше, нечего обсуждать. Месси не сильнее него.

Кроме того, Диего проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах. Месси так не делал», – заявил Гатти в эфире El Chiringuito.

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