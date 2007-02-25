«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой до 2021 года

Защитник Ведран Чорлука продолжит выступать за «Локомотив».
34-летний хорват продлил контракт с москвичами до лета 2021 года.
«Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса.
Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро.
Чорлука – как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок.
У нас много выпускников Академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде. Это футболист, который может обучить, рассказать, и, что важно, потребовать.
Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который, в том числе, внесет свою лепту в развитие молодежи», – сказал гендиректор клуба Василий Кикнадзе.
Капитан проводит восьмой сезон за «Локомотив». Его статистику смотрите здесь.
Капитан остаётся с нами! ❤️💚— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 25, 2020
«Локомотив» продлил контракт с Ведраном Чорлукой до лета 2021 года!
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