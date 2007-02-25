«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой до 2021 года

Защитник Ведран Чорлука продолжит выступать за .

34-летний хорват продлил контракт с москвичами до лета 2021 года.

«Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса.

Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро.

Чорлука – как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок.

У нас много выпускников Академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде. Это футболист, который может обучить, рассказать, и, что важно, потребовать.

Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который, в том числе, внесет свою лепту в развитие молодежи», – сказал гендиректор клуба .

Капитан проводит восьмой сезон за «Локомотив». Его статистику смотрите здесь.