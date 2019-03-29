Экс-вратарь «Челси» Марчин Булка: «Диего Коста стянул штаны и сел на лицо Чалобе на тренировке»

Бывший вратарь Марчин Булка рассказал о странном поведении форварда Диего Косты на тренировке команды.

«Однажды на тренировке Чалоба оказался на газоне и страдал после приема против него.

посчитал, что он переигрывает, и начал нести всякую хрень на испанском.

Через некоторое время – Натаниэль все еще не поднимался – Диего стянул свои штаны и сел на лицо Чалобе, а потом убежал. Я никогда не видел ничего подобного.

Коста был игроком, в котором «Челси» нуждался, он мог стать настоящим преемником Дрогба», – поведал Булка в интервью YouTube-каналу Foot Truck.

Булка прошлым летом перешел в «ПСЖ».

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