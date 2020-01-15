Бускетс и Видаль пропустят ответный матч с «Наполи». Чилийца удалили, у испанца 3-я желтая

Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс получил желтую карточку в матче с (1:1).

Это произошло на 49-й минуте матча. Предупреждение стало для него третьим в Лиге чемпионов в этом сезоне. Таким образом, 31-летний Бускетс пропустит ответный матч, который состоится 18 марта в столице Каталонии.

На 89-й минуте две желтые карточки подряд получил другой хавбек – Артуро Видаль. Он также не сыграет в ответной встрече.

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