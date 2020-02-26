Кучеров забил 30+ голов в 5-м сезоне подряд

Теги Тампа-Бэй Винсент Лекавалье Мартен Сен-Луи видео НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров открыл счет в матче с «Торонто» (3:4).

Россиянин в пятый раз забросил не менее 30 шайб в одном чемпионате НХЛ, все пять – в составе «Лайтнинг».

Кучеров повторил достижение Винсента Лекавалье.

Рекордсмены «Тампы» по этому показателю – Стивен Стэмкос и Мартен Сен-Луи, который 6 раз забивали по 30+ голов за сезон.

Примечательно, что в сезоне-2014/15 Кучеров забросил за «Лайтнинг» 29 шайб, после чего забивал по 30+ голов в 5 чемпионатах подряд.

Всего в 61 матче текущего сезона на его счету 76 (30+46) очков.

 
НХЛ
26 февраля

Гол Никиты Кучерова. Тампа-Бэй – Торонто. 26.02.2020. НХЛ

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