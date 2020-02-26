Кучеров забил 30+ голов в 5-м сезоне подряд

Форвард Никита Кучеров открыл счет в матче с «Торонто» (3:4).

Россиянин в пятый раз забросил не менее 30 шайб в одном чемпионате , все пять – в составе «Лайтнинг».

Кучеров повторил достижение Винсента Лекавалье.

Рекордсмены «Тампы» по этому показателю – и Мартен Сен-Луи, который 6 раз забивали по 30+ голов за сезон.

Примечательно, что в сезоне-2014/15 Кучеров забросил за «Лайтнинг» 29 шайб, после чего забивал по 30+ голов в 5 чемпионатах подряд.

Всего в 61 матче текущего сезона на его счету 76 (30+46) очков.