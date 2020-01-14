Матч «Ювентус» – «Интер» и еще 5 игр 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

Большая часть матчей 26-го тура Серии А пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Об этом сообщил министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора.

Речь идет о следующих матчах:

«Удинезе» – «Фиорентина» (29 февраля)

– «Интер» (1 марта)

«Милан» – «Дженоа» (1 марта)

«Сассуоло» – «Брешия» (1 марта)

– СПАЛ (1 марта)

«Сампдория» – «Верона» (2 марта).

Напомним, что ранее перенесли ряд матчей 25-го тура чемпионата Италии, а игра «Интера» с «Лудогорцем» в Лиге Европы также пройдет без зрителей из-за коронавируса.

В Италии перенесли четыре матча Серии А из-за коронавируса. Матч ЛЕ могут провести без зрителей