Матч «Ювентус» – «Интер» и еще 5 игр 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

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Большая часть матчей 26-го тура Серии А пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Об этом сообщил министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора.

Речь идет о следующих матчах:

«Удинезе» – «Фиорентина» (29 февраля)

«Ювентус»«Интер» (1 марта)

«Милан» – «Дженоа» (1 марта)

«Сассуоло» – «Брешия» (1 марта)

«Парма» – СПАЛ (1 марта)

«Сампдория» – «Верона» (2 марта).

Напомним, что ранее перенесли ряд матчей 25-го тура чемпионата Италии, а игра «Интера» с «Лудогорцем» в Лиге Европы также пройдет без зрителей из-за коронавируса.

В Италии перенесли четыре матча Серии А из-за коронавируса. Матч ЛЕ могут провести без зрителей

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