Овечкин против «Виннипега»: 701-й гол в НХЛ, решающий буллит, 4 броска за 20 минут

Капитан «Вашингтона» открыл счет в матче и реализовал решающий буллит в послематчевой серии против «Виннипега» (4:3 Б).

Россиянин забросил 701-ю шайбу в чемпионатах . Всего в 1146 играх в регулярках за карьеру Овечкин набрал 1271 (701+570) очко.

Сегодня нападающий провел на льду 19:53 (2 минуты – в большинстве), нанес 4 броска в створ ворот, применил один силовой прием, сделал один блок-шот, завершив игру с полезностью «+1».

Всего в 62 матчах сезона на счету Овечкина 60 (43+17) баллов.

НХЛ 26 февраля Гол Александра Овечкина. Вашингтон – Виннипег. 26.02.2020. НХЛ Смотрите в Яндекс.Эфире