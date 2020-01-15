Доходы «МЮ» упали на 12%, выручка от телетрансляций – на 33. Это связано с невыходом в ЛЧ

Доходы «Манчестер Юнайтед» во второй половине минувшего календарного года упали на 12%.

Как сообщает ВВС, основной причиной для такого резкого спада стал невыход «МЮ» в Лигу чемпионов.

Отмечается, что выручка от телетрансляций сократилась на 33,4%. Однако коммерческие доходы клуба выросли на 6,5%, а выручка от матчей осталась практически на том же уровне.

Доходы «Манчестер Юнайтед» за 6 месяцев составили 303,8 млн фунтов. В «МЮ» ожидают, что в этом году клуб заработает 560-580 млн фунтов.

Напомним, что в 2019 году «Юнайтед» объявил о рекордном доходе в 627 млн фунтов.