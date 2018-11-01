Федун за сутки потерял 508 млн долларов из-за коронавируса

Состояние владельца Леонида Федуна существенно сократилось за сутки.

Российский бизнесмен потерял 508 миллионов долларов, как следует из ежедневного индекса миллиардеров Bloomberg.

Всего за 24 часа богатейшие люди планеты потеряли 139 миллиардов долларов. Причиной тому мог послужить коронавирус, который негативно влияет на мировую экономику. Из-за него сильно упали индексы на американских фондовых биржах.

Федун, по версии Bloomberg, занимает 192-ю строчку в списке богатейших людей мира, его состояние оценивается сейчас в 8,8 миллиарда долларов.

Владелец «Спартака» оказался на третьем месте по потерям среди россиян – после президента «Лукойла» (1,21 млрд) и главы «Новатэка» Леонида Михельсона (692 млн).