Овечкин получит от «Нью-Джерси» сетку от ворот на память о 700-м голе в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получит от «Нью-Джерси» сетку от ворот, в которую он забил 700-й гол в НХЛ.

Напомним, 23 февраля россиянин забросил 700-ю шайбу в лиге в матче против «Девилс» (2:3).

34-летний нападающий стал восьмым хоккеистом в истории, кому покорилась эта отметка.

«Получил шайбу, получил клюшку, а теперь [получит] сетку. Большое спасибо, «Девилс!» – говорится в официальном твиттере «Вашингтона».