Овечкин получит от «Нью-Джерси» сетку от ворот на память о 700-м голе в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получит от «Нью-Джерси» сетку от ворот, в которую он забил 700-й гол в НХЛ.
Напомним, 23 февраля россиянин забросил 700-ю шайбу в лиге в матче против «Девилс» (2:3).
34-летний нападающий стал восьмым хоккеистом в истории, кому покорилась эта отметка.
«Получил шайбу, получил клюшку, а теперь [получит] сетку. Большое спасибо, «Девилс!» – говорится в официальном твиттере «Вашингтона».
https://t.co/fYUJXDVpwr pic.twitter.com/3cQRin4C1q— New Jersey Devils (@NJDevils) February 24, 2020