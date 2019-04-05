Панарин – 7-й в истории «Рейнджерс» игрок с 2 сериями из 10+ матчей с очками в одном сезоне

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ).

Россиянин стал седьмым в истории клуба игроком с двумя результативными сериями из не менее чем 10 игр в одном чемпионате (в октябре-ноябре он набирал очки в 12 матчах подряд).

Ранее это удалось (сезон-2005/06), Уэйну Гретцки (1996/97), Брайану Личу, (оба – 1991/92), Майку Роджерсу (1981/82) и Роду Гилберту (1968/69).

В 61 матче текущего сезона на счету Панарина 85 (32+53) баллов.