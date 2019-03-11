Александр Тихонов: «Дубина Губерниев что-то говорит обо мне. Он – один из тех, кто потопил биатлон»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону рассказал о своем отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву.

«Пишите прямо так: Губерниев – это один из факторов, который потопил сегодняшний биатлон! Куклина сидит, наводит брови и все прочее, а ее показывают народу по телевидению.

Результат – ноль, 28 стартов подряд без медалей. Да они испоганили все! Биатлон с Тихоновым был бы понятен. Только золота было 24. А этот безграмотный второй сезон подряд топит свою рожу. Оскорбил Елену Вяльбе, потом Юрия Семина, теперь Никиту Задорова. Кто ты такой сам-то? Гребец третьего разряда юношеского! Так и напишите.

В свое время Николая Николаевича Озерова, когда он уже сидел в инвалидной коляске, спросили, кто его любимый спортсмен. Знаете, кого он назвал? Меня! Я даже заплакал.

А этот дубина может еще что-то говорить о Тихонове. В бизнесе я занимался сельским хозяйством, свиноводством, везде себя показал. Я состоялся как человек в спорте, и говорю всегда только правду», – сказал Тихонов.