УЕФА пока не рассматривает отмену Евро-2020, но следит за ситуацией с коронавирусом

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что вопрос об отмене Евро-2020 из-за ситуации с коронавирусом будет рассмотрен только в случае ухудшения ситуации.

«Мы находимся на стадии ожидания. Мы следим за ситуацией от страны к стране, и футбол должен подстраиваться под ситуацию.

Проведение соревнований будет прекращено только в случае ухудшения ситуации», – сказал Ува в интервью Rai.

Чемпионат Европы 2020 года должен начаться 12 июня. Он пройдет на территории 11 стран мира.

Матч «Ювентус» – «Интер» и еще 5 игр 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса