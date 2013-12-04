НБА. «Торонто» – «Милуоки», «Лейкерс» против «Нового Орлеана» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
В Торонто сойдутся лидеры Востока – «Рэпторс» примут «Бакс». Идущий 9-м на Западе «Портленд» примет одного из фаворитов Восточной конференции «Бостон», «Лейкерс» Леброна сойдутся с «Пеликанс» Уильямсона.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Уоррен (15), Сабонис (15 + 7 подборов), Брогдон (8 + 6 передач), Тернер (6 + 6 блок-шотов), А. Холидэй (5).
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Сиакам (7), Буше (5), Ибака (5), Лаури (3), Ануноби (3), Ванвлит (2), Холлис-Джефферсон (2), Дэвис (0).
- Милуоки
- Бледсоу (9), Б. Лопес (6), Я. Адетокумбо (5), Р. Лопес (3), Коннотон (2), Хилл (0), Дивинченцо (0), Мэттьюз (0), Миддлтон (0), Марв. Уильямс (0).
- Дата проведения
- 26 февраля, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Арчидиаконо (0), Саторански (0), Лавин (0), Гэффорд (0), Янг (0).
- Оклахома-Сити
- Пол (0), Дорт (0), Гилджес-Александер (0), Галлинари (0), Адамс (0).
- Дата проведения
- 26 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 06.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 06.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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