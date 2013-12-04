НБА. «Торонто» – «Милуоки», «Лейкерс» против «Нового Орлеана» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут семь матчей.

В Торонто сойдутся лидеры Востока – «Рэпторс» примут «Бакс». Идущий 9-м на Западе «Портленд» примет одного из фаворитов Восточной конференции «Бостон», Леброна сойдутся с «Пеликанс» Уильямсона.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Последний поступок Кобе был героическим». Джордан, Шак и другие – на душераздирающей церемонии прощания

Зайон Уильямсон прекрасен. Он будет суперзвездой НБА