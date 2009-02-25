«Ливерпуль» переписывает историю, в Италии отменяют матчи из-за коронавируса, Наместников в «Колорадо», дедлайн НХЛ и другие новости утра

1. «Ливерпуль» не остановить, смиритесь. «Вест Хэм» очень старался, но не смог – 18-я победа Клоппа подряд! «Красные» повторили сразу два английских рекорда, а серия без поражений составляет уже 44 матча. До титула – всего четыре победы.

Стартует очередная еврокубковая неделя – и это шанс побороться за миллион, дав пять точных прогнозов на матчи. В новом туре X5 надо предсказать исход первых игр «Барселоны» с «Наполи» и «Реала» с «Манчестер Сити», прикинуть шансы «Челси» против «Баварии» и «Лиона» против «Ювентуса», а также оценить потенциал «Арсенала» в ответной игре ЛЕ. Участие бесплатно, необходимо лишь получить купон, установив приложение Winline.

2. В Италии могут отменить все матчи на этой неделе из-за коронавируса. В дальнейшем планируют играть без зрителей, «Интер» и «Лудогорец» в ЛЕ уже точно проведут матч за закрытыми дверями. Та же участь, видимо, ждет встречу «Ювентуса» с «Интером» – все ради охраны здоровья общества. Игрокам «Барсы» по прилете в Неаполь измерили температуру – с Месси все отлично!

3. Дедлайн НХЛ. Наместников перебрался в «Колорадо» из «Оттавы», «Сан-Хосе» обменял Марло в «Питтсбург», Атанасиу перешел в «Эдмонтон» из «Детройта». Это был один из мощнейших дедлайнов за последнее время!

4. Определились все участники Кубка Гагарина от Восточной конференции. «Нефтехимик» в первом раунде сыграет с «Ак Барсом», «Куньлунь» и «Амур» в плей-офф не пробились.

5. Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в аварию – хоккеистам очень повезло, что они были пристегнуты. Однако «Рейнджерс», похоже, плей-офф теперь не светит.

6. Состоялась церемония прощания с Кобе Брайантом и его дочерью Джианной. Роб Пелинка рассказал, что получил сообщение от Кобе незадолго до трагедии, Майкл Джордан не сдержал слез. Мы собрали фотоальбом о жизни легенды.

7. В «Сочи» подтвердили переход Жанелли Имбула, «Рубин» расторг контракт с Евгением Башкировым, который продолжит карьеру в Польше.

8. Матеу Лаос будет судить класико 1 марта. Также назначены арбитры на матчи среды в Лиге чемпионов.

9. Мохаммед Фара получил четыре инъекции L-карнитина за два дня до Лондонского марафона в 2014 году.

10. В семье Александра Овечкина ожидается пополнение – его супруга ждет второго ребенка!

11. Сергей Ковалев арестован в Лос-Анджелесе за езду в нетрезвом виде.

12. Александр Логинов заработал на ЧМ-2020 46,5 тысячи евро – почти в два раза меньше Йоханнеса Бо.

Цитаты дня

«Тарьей Бо сам весь в допинге. Обложились справками и вякают что-то». Дмитрий Васильев разнес норвежских биатлонистов.

«Нужна огласка, как в случае с Иваном Голуновым». Дмитрий Губерниев намерен привлечь внимание к ситуации с обысками в сборной.

«Лео делает одно и то же 14-15 лет. Вот в чем разница». Кике Сетьен объяснил, почему Месси круче Марадоны.