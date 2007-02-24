Игрокам «Барселоны» измерили температуру по прилете в Неаполь

Всей делегации «Барселоны», прилетевшей в Неаполь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с , прямо в самолете измерили температуру.

Подобные меры вызваны распространением коронавируса в Италии. В местных медиа появилась информация, что непосредственно в Неаполе зафиксированы два случая подозрения на коронавирус.

На прошлой неделе несколько матчей чемпионата Италии отменили из-за коронавируса. Вероятно, переносы игр продолжатся.

Матч «Наполи» – «Барселона» пройдет во вторник, 25 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В Италии перенесли четыре матча Серии А из-за коронавируса. Матч ЛЕ могут провести без зрителей