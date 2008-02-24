Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ситуации с обысками у российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

«Я представляю, что будет, если я буду говорить жестче. Они все начнут вопить. Биатлонная семья дала трещину. Мы говорим про презумпцию невиновности. Но это не работает, когда речь идет про Александра Логинова.

Саша сейчас огромный молодец. За него хочется болеть. Даже при всех наших непростых отношениях с Гараничевым, Женя дал пронзительное интервью. Беда объединяет. Бывают разные отношения со спортсменами, но мы их всегда поддержим в трудную минуту. Я/Мы — Александр Логинов.

В IBU будут отскакивать по поводу истории с Логиновым. Президент Далин вообще говорит, что узнал из прессы обо всем. Но это же его дама заварила все. А они теперь отмазываются, что это якобы другая организация BIU.

Далин не производит впечатления самого информированного человека и не контролирует подводные течения. Не может быть так, чтобы хвост повелевал собакой. Кто там кукловодит в IBU, надо еще понять.

Ничего не мешало полиции прийти в пятницу или другой день. Но они пришли в шесть утра и заставили парней сидеть в трусах. Это похоже на идиотизм. Понятно, что полиция выполняет свой долг. И у нас тоже любят так демонстративно сработать. Это общий тренд, наверное. Здесь больше вопросов не к силовикам, а к тем, кто это инициировал.

IBU на ровном месте разозлил огромную страну и ее болельщиков. Я очень благодарен тем людям, которые мне сообщили об этих обысках – это мои тюменские друзья, Алексей Нуждов.

Мы мгновенно вылетели из отеля и дали событию максимальную огласку. Этой огласки боятся люди, которые все придумали. Спасибо Саше Логинову за теплые слова в адрес моей бригады. Здесь нужна огласка, как в случае с Иваном Голуновым», – заявил Губерниев.

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне

Обыски у Логинова и его тренера Касперовича: как это связали с допингом, при чем тут аккредитация и что будет дальше?