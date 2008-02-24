BBC: Мохаммед Фара получил четыре инъекции L-карнитина за два дня до Лондонского марафона в 2014 году

Четырехкратный олимпийский чемпион получил четыре инъекции L-карнитина за два дня до Лондонского марафона в 2014 году.

Об этом сообщается в документальной передаче «Панорама».

Инъекции Фаре делал главный врач федерации легкой атлетики Великобритании (UK Athletics) Роб Чакраверти. При этом присутствовали главный тренер организации по дистанционному бегу Барри Фадж, исполнительный директор UK Athletics Нил Блэк и тренер Фары Альберто Саласар.

В передаче утверждается, что через шесть дней после инъекций Фара не записал L-карнитин в своей форме допинг-контроля, хотя должен был это сделать.

Год спустя, когда представители Американского антидопингового агентства ( ) в течение пяти часов опрашивали Мо Фару насчет L-карнитина, он категорически отрицал его применение.

ВВС приводит стенограмму допроса, в котором Фару неоднократно спрашивают, делал ли он инъекции L-карнитина перед Лондонским марафоном, на что бегун отвечает отрицательно.

После окончания допроса, по информации BBC, Фара встретился с Барри Фаджем, которого USADA допрашивало накануне. После встречи Фара вернулся в комнату к представителям USADA и изменил свои прошлые показания, заявив, что делал инъекции L-карнитина перед Лондонским марафоном.

Согласно антидопинговым правилам, инъекции L-карнитина разрешены только в том случае, если их объем меньше 50 мл.

По информации BBC, объем L-карнитина, полученный Фарой, в общей сложности составил 13,5 мл.

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