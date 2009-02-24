Президент и генеральный менеджер Роб Пелинка рассказал, что получил текстовое сообщение от за несколько минут до гибели бывшего игрока при крушении вертолета.

В сообщении Брайант попросил у Пелинки имена бейсбольных агентов в Калифорнии для знакомой девочки, которая хочет пройти стажировку. Пелинка сказал, что знает такого агента, и поможет ей.

Пелинка, бывший агент Брайанта, рассказал об этом во время церемонии прощания с Кобе и его дочерью Джианной, который погибли 26 января.

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