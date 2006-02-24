Матеу Лаос назначен на матч «Реал» – «Барселона»

Королевская федерация футбола Испании назначила судью на матч 26-го тура Ла Лиги между и «Барселоной».

На игре будет работать бригада во главе с . Видеоарбитром этой встречи будет Александер Гонсалес Гонсалес.

Лаос обслуживал класико в лишь однажды – в сезоне-2014/15 на «Камп Ноу», где победу одержали каталонцы (2:1).

Также он судил матчи между «Реалом» и «Барсой» в Суперкубке Испании в 2012 году (второй матч, 2:1), финал (2:1) и первый матча полуфинала (1:1) Кубка Испании в 2014 и 2019 годах соответственно.

«Реал» примет «Барселону» в воскресенье, 1 марта. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.