Гендиректор «Сочи» подтвердил переход Имбула

Экс-полузащитник Жанелли Имбула близок к переходу в «Сочи».

Информацию о его трансфере подтвердил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

– «Сочи» действительно отправил в РПЛ запрос на регистрацию Имбула после закрытия трансферного окна и вскоре будет подписан контракт?

– Да, все так.

– Этот полузащитник стал самой дорогой покупкой в истории «Сток Сити», но после нескольких сезонов в арендах разочарованием для английского клуба. Это вас не смутило?

– В европейских чемпионатах совершенно другие скорости, об этом говорил, например, , когда приехал в «Монако». Если что-то не задалось в той или иной команде, на то могут быть различные причины. Надеемся, что в «Сочи» у Имбула все срастется, и он станет выступать на высоком уровне.

– Уверены, что африканец реанимирует карьеру в вашем клубе?

– Почему нет? Ему всего 27 лет. Человек долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет. К тому же два новичка, говорящие на французском, будут лучше адаптироваться на новом месте, – заявил Рубашко.

Ранее 27-летний Имбула, который стал рекордным трансфером для «Стока» в 2016 году, расторг с британцами контракт.

В нынешнем сезоне Имбула выступал за на правах аренды. Он сыграл 3 матча в Серии А, и аренда была прервана 21 февраля.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.