Гендиректор «Сочи» подтвердил переход Имбула

Экс-полузащитник «Сток Сити» Жанелли Имбула близок к переходу в «Сочи».
Информацию о его трансфере подтвердил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.
– «Сочи» действительно отправил в РПЛ запрос на регистрацию Имбула после закрытия трансферного окна и вскоре будет подписан контракт?
– Да, все так.
– Этот полузащитник стал самой дорогой покупкой в истории «Сток Сити», но после нескольких сезонов в арендах разочарованием для английского клуба. Это вас не смутило?
– В европейских чемпионатах совершенно другие скорости, об этом говорил, например, Александр Головин, когда приехал в «Монако». Если что-то не задалось в той или иной команде, на то могут быть различные причины. Надеемся, что в «Сочи» у Имбула все срастется, и он станет выступать на высоком уровне.
– Уверены, что африканец реанимирует карьеру в вашем клубе?
– Почему нет? Ему всего 27 лет. Человек долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет. К тому же два новичка, говорящие на французском, будут лучше адаптироваться на новом месте, – заявил Рубашко.
Ранее 27-летний Имбула, который стал рекордным трансфером для «Стока» в 2016 году, расторг с британцами контракт.
В нынешнем сезоне Имбула выступал за «Лечче» на правах аренды. Он сыграл 3 матча в Серии А, и аренда была прервана 21 февраля.
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