Матч «Интера» с «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей.
УЕФА разослал соответствующее письмо клубам. Игра состоится 27 февраля в Милане.
Напомним, что Италия стала четвертым крупнейшим очагом коронавируса в мире.
Заболели уже 229 человек, погибли шестеро, выздоровел лишь один. Из-за риска эпидемии отменяют матчи чемпионата и другие массовые мероприятия в регионах Венето и Ломбардия, а также в Пьемонте.
В Италии перенесли четыре матча Серии А из-за коронавируса. Матч ЛЕ могут провести без зрителей