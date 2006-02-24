Матч «Интера» с «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Теги Интер серия А Италия Лига Европы УЕФА Лудогорец Коронавирус Футбол

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей.

УЕФА разослал соответствующее письмо клубам. Игра состоится 27 февраля в Милане.

Напомним, что Италия стала четвертым крупнейшим очагом коронавируса в мире.

Заболели уже 229 человек, погибли шестеро, выздоровел лишь один. Из-за риска эпидемии отменяют матчи чемпионата и другие массовые мероприятия в регионах Венето и Ломбардия, а также в Пьемонте.

В Италии перенесли четыре матча Серии А из-за коронавируса. Матч ЛЕ могут провести без зрителей

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