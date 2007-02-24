Сергей Ковалев был арестован в Лос-Анджелесе за езду в нетрезвом виде

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе был арестован за вождение в нетрезвом виде.

По информации TMZ, россиянин был остановлен патрулем Лос-Анджелеса накануне. По версии полиции, боксер был пьяным.

Ковалева доставили в участок, а утром отпустили под подписку о невыезде.

В ноябре прошлого года Ковалев проиграл нокаутом в 11-м раунде Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона WBO.

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