«Детройт» обменял Атанасиу в «Эдмонтон» на Ганье и 2 драфт-пика

Нападающий перешел в из .

Компенсация «Ред Уингс» – нападающий Сэм Ганье, выбор во втором раунде драфта-2020, выбор во втором раунде драфта-2021. Также «Ойлерс» пополнились форвардом Райаном Каффнером и будут выплачивать 10 процентов зарплаты Ганье.

Контракт 25-летнего хоккеиста с кэп-хитом три миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона.

Он отметился 24 (10+14) очками при полезности «-45» в 46 матчах чемпионата .

Ковальчук – в «Вашингтоне», Наместников – в «Колорадо», Марло – в «Питтсбурге». Онлайн дедлайна НХЛ-2020