«Ювентус» – «Интер» и еще 4 матча Серии А могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Несколько матчей 26-го тура Серии А могут пройти без зрителей из-за коронавируса.

В частности, речь идет о матче «Ювентус» – «Интер», который должен состояться 1 марта, а также об играх в регионах, где зафиксированы случаи заболевания: «Удинезе» – «Фиорентина», «Милан» – «Дженоа», «Сассуоло» – «Брешия» и «Парма» – СПАЛ. Обсуждался вопрос о переносе игры с , однако такой вариант признан невозможным из-за предстоящих матчей Кубка Италии. 4 марта «Ювентус» играет ответный полуфинальный матч Кубка Италии с «Миланом», а «Интер» встречается с «Наполи» 5 марта.

Президент Серии А Паоло Даль Пино уже направил письмо правительству Италии с просьбой о том, чтобы матчи в регионах, затронутых коронавирусом, было не перенесены, а сыграны без болельщиков.

Идею проведения матчей без зрителей поддержал советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риккьярди.

«Первоочередная задача – избегать скопления людей в местах, где они близко контактируют друг с другом, как, например, на стадионе. Матч без зрителей – правильное решение», – отметил Риккьярди.

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