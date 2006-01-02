НБА. «Милуоки» примет «Миннесоту», «Лейкерс» – «Финикс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
Лидер Востока «Милуоки» встретится дома с «Миннесотой». Лидер Запада «Лейкерс» примет «Финикс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 2 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 2 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 2 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Тест: назовете лучших игроков каждого клуба НБА в 2010-е?