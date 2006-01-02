НБА. «Милуоки» примет «Миннесоту», «Лейкерс» – «Финикс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

Лидер Востока «Милуоки» встретится дома с «Миннесотой». Лидер Запада «Лейкерс» примет «Финикс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Тест: назовете лучших игроков каждого клуба НБА в 2010-е?

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