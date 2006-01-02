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    НБА. «Милуоки» примет «Миннесоту», «Лейкерс» – «Финикс» и другие матчи

    Теги результаты Лейкерс Милуоки Миннесота Нью-Йорк Орландо Финикс Портленд НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. 

    Лидер Востока «Милуоки» встретится дома с «Миннесотой». Лидер Запада «Лейкерс» примет «Финикс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Орландо
    Дата проведения
    2 января, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Портленд
    Дата проведения
    2 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Миннесота
    Дата проведения
    2 января, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Финикс
    Дата проведения
    2 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Тест: назовете лучших игроков каждого клуба НБА в 2010-е?

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