«Формула-1» представила юбилейный логотип на сезон-2020

показала логотип на 2020 год, посвященный 70-летнему юбилею чемпионата.

В течение сезона будут использоваться различные варианты лого.

Чемпионат «Формулы-1» проводится с 1950 года. За это время 33 пилота стали чемпионами мира, 108 – победителями Гран-при. Всего в гонках «Формулы-1» принимали участие 764 гонщика и 150 команд.

Новый логотип будет использоваться с 6 января.

На все Гран-при «Формулы-1» можно съездить всего за 16,5 тысяч долларов. Дешевле никак

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