Малафеев о «Зените»: «Рождается команда-династия, играющая в атакующий футбол и собирающая аншлаги»

Заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев поздравил болельщиков с Новым годом и обозначил цели клуба.

«Уважаемые болельщики ! Поздравляю вас и ваших близких с Новым, 2020 годом.

В этом году наш клуб будет праздновать юбилей – 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев.

«Зенит» является действующим чемпионом России и сделает все от него зависящее, чтобы сохранить городу почетный титул.

На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах «Газпром Арены».

Рад, что успешно выступают и наши резервисты – «Зенит» занимает третье место в первенстве среди молодежных составов, а «Зенит-2» продолжает борьбу за возвращение в Олимп-ФНЛ.

В структуре «Зенита» каждый год появляются молодые талантливые футболисты, верю, что в ближайшем будущем самые талантливые из них поборются за место в главной команде.

Желаю поклонникам футбола мира, здоровья, счастья, удачи! Всегда самого доброго вам и вашим близким! С Новым годом!» – сказал Малафеев.