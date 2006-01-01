Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», утверждает Daily Express.
По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 млн фунтов.
Отмечается, что основными целями «Челси» были Тимо Вернер из «Лейпцига» и Мусса Дембеле из «Лиона». Однако оба игрока вряд ли покинут свои клубы в январе, поэтому «синие» обратились к варианту с Чаловым.
Ранее писали об интересе к Чалову со стороны «Брайтона».
Прошлым летом купить Чалова пытался «Кристал Пэлас». Сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение в размере 23 млн фунтов (около 27 млн евро), настаивая на сумме в 30 млн евро.
Статистику нападающего можно найти здесь.